Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьмиРИА Новости вчера в 22:47
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей. Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua со ссылкой на источники в управлении госохраны Украины.
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Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Путешествия
Молодые путешественники полюбили автобусный маршрут Москва – Петербург
По данным сервиса, в течение минувшего года у студентов самыми популярными автобусными поездками оказались путешествия из Петербурга в Хельсинки и Таллин.
Обновлено в 01:52
Наука
Ученые призвали людей есть насекомых
Обновлено в 00:24
Автоспорт
Валттери Боттас: «Такова жизнь, иногда тебе просто не везет»
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвел итоги Гран-при Великобритании.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
«Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Названы 6 вредных для здоровья привычек, которые совершаются ежедневно
Медики назвали шесть ежедневных привычек большинства людей, которые не лучшим образом сказываются на состоянии здоровья.
Обновлено вчера в 02:40
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Энергетика
Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент важно, чтобы компания «Нафтогаз» накопила достаточные объёмы газа в хранилищах.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
Из находившихся на борту воздушного судна 111 пассажиров никто не пострадал Прилетевший в Саратов самолет из Сургута выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает сегодня, 14 июля, "ЧП Саратов".
Обновлено вчера в 11:02
Общество
В Британии за хорошее поведение заключенным выдадут ключи от камер
По новым предлагаемым правилам работы тюремных заведений в Британии заключенные смогут получать ключи от камер за хорошее поведение.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника
Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Общество
Неделя жары ждет екатеринбуржцев
15 июля, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в Екатеринбурге ожидается +30 днем, +16 градусов ночью.
Обновлено в 01:24
Авто
Hyundai Tucson для России получит новый мотор
Обновлено в 02:07
Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Политика
Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков
Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 02:11
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека
В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Интернет
Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты
Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара
Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика
Эксперт рассказал, почему стартапы в России неинтересны инвесторам
Одна из главных проблем на российском венчурном рынке заключается в отсутствии спроса на стартапы со стороны инвесторов, связано это с тем, что большие компании не знают, как работать с инновациями, рассказал в интервью РИА Новости директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 06:01
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе на концерте в Лос-Анджелесе
Пол Маккартни в рамках турне Freshen Up дал концерт в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником The Beatles Ринго Старром, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 23:50