В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей. Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua со ссылкой на источники в управлении госохраны Украины.

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

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