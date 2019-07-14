Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьмиРИА Новости 22:47
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей. Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua со ссылкой на источники в управлении госохраны Украины.
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Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В США 18 собак съели своего хозяина
В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Обновлено в 22:12
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Макрона освистали на военном параде в Париже
За несколько минут до начала военного парада в честь Дня взятия Бастилии несколько человек принялись скандировать лозунги «желтых жилетов» с призывами к отставке Эммануэля Макрона с поста президента Франции.
Обновлено в 06:23
Общество
Часть счетов «Востокцемента» разблокировали для выплаты зарплат
Часть счетов группы компаний "Востокцемент", арестованных в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, разблокировали для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента", входящего в группу, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.
Обновлено в 22:36
Футбол
Самый титулованный футболист нашел новую работу. Опасную, но веселую
Вместе со своей девушкой Джоанной Санс футболист посетил зоопарк — Нашел новую работу.
Обновлено в 23:45
Происшествия
Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено в 21:45
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Здоровье
Названы три опасных продукта, провоцирующие образование тромбов
На первом месте свиная и говяжья печень, в которой содержится много витаминов группы К. Они очень серьезно влияют на свертываемость крови, тем самым повышая опасность образования тромбов.
Обновлено в 23:15
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Экономика
Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ
Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина.
Обновлено в 21:46
Политика
Депутат Рады высказался по поводу блокады Донбасса
Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о важности снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 22:15
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.
Обновлено в 23:05
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Политика
Конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком, заявили в Совфеде
Российский сенатор Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 22:02
Происшествия
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Экономика
Россияне стали тратить больше денег на еду
«Сбербанк» провел опрос, который показал, что россияне продолжают тратить большую часть своих денежных средств на продукты питания.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Раскаявшиеся британские заключенные получат ключи от своих камер
За хорошее поведение британские заключенные станут получать ключи от своих камер.
Обновлено в 23:29
Общество
Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко работает в Приангарье
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко вновь прибыл в Иркутскую область, терпящую бедствие от мощнейшего паводка.
Обновлено в 23:19
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Общество
В Москве в понедельник ожидается до +22°С
В Москве в понедельник, 15 июля, ожидается +22°C.
Обновлено в 23:13