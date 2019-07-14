Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детейРоссийская газета вчера в 15:55
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта. По счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Сам Зеленский, совершавший рабочую поездку по востоку и югу Украины, вернулся в столицу на самолете.
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Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
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Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской
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Спорт
Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций
Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
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В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье
В Новосибирской области ликвидировали очаг менингококковой инфекции
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Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума.
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«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
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Здоровый образ жизни может компенсировать генетический риск деменции
Британские ученые пришли к выводу, что ведение здорового образа жизни может помочь компенсировать генетический риск деменции у человека.
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Мария Куликова прокомментировала слухи о своей болезни
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