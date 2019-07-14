Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта. По счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Сам Зеленский, совершавший рабочую поездку по востоку и югу Украины, вернулся в столицу на самолете.

Происшествия В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.

Футбол Зенит — Тамбов 2:1 В матче первого тура российской премьер-лиги Зенит в Санкт-Петербурге обыграл Тамбов 2:1.

Происшествия Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.

Шоу-бизнес Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.

Экономика Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Наука Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.

Политика Соратник Зеленского заявил, что переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленны Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявлял, что Нормандский формат переговоров может быть расширен за счёт США и Великобритании — стран, подписавших Будапештский меморандум.

Политика Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодарен США и ЕС, в первую очередь государствам Балтии, за поддержку в вопросе препятствования строительству «Северного потока — 2». Он также назвал проект трубопровода «угрозой для Евросоюза» и обвинил Россию в использовании газа для «господства на континенте».

Экономика Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3% Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.

Общество Еще один выходной может появиться у россиян Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.

Шоу-бизнес Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.

Политика Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.

Политика 16 россиян не пустили в Южную Корею Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.

Общество Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.

Спорт Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.

Политика В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.

Здоровье В Новосибирской области ликвидировали очаг менингококковой инфекции Очаг менингококковой инфекции, появившийся в июне этого года в Новосибирской области, ликвидирован, наблюдение снято, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава облминздрава Константин Хальзов.

Экономика Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума Нынешний показатель, констатирует РБК, — самый низкий с февраля 2016 года.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Происшествия Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума.

Наука Здоровый образ жизни может компенсировать генетический риск деменции Британские ученые пришли к выводу, что ведение здорового образа жизни может помочь компенсировать генетический риск деменции у человека.