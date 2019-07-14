Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детейРоссийская газета вчера в 15:55

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта. По счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Сам Зеленский, совершавший рабочую поездку по востоку и югу Украины, вернулся в столицу на самолете.
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Видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского появилось в Сети

Газета.Ru01:05

СМИ: Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми на Украине

RT на русскомвчера в 20:54

Кортеж Зеленского попал в ДТП с колонной автобусов с детьми в Запорожье

ТАССвчера в 18:30

Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

Lenta.ruвчера в 22:05

Стали известны подобности ДТП с кортежем Зеленского

Известиявчера в 19:33

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

РИА Новостивчера в 22:47

Кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми в Запорожской области

РБКвчера в 17:57
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