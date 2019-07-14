Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьмиLenta.ru 16:25
Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием трех автомобилей и автобусов, которые перевозили детей. По данным издания, две машины Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского обгоняли колонну автобусов, в результате чего один из них упал в кювет.
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с чего всё началось
Ранее интернет-издание Страна.ua сообщило об аварии с кортежем президента Украины, однако самого Зеленского в нем не было, поскольку глава государства уехал в Киев на самолете.РИА Новости18:49
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