Происшествия

Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьмиLenta.ru 16:25

Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием трех автомобилей и автобусов, которые перевозили детей. По данным издания, две машины Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского обгоняли колонну автобусов, в результате чего один из них упал в кювет.
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Ранее интернет-издание Страна.ua
 сообщило об аварии с кортежем президента Украины, однако самого Зеленского в нем не было, поскольку глава государства уехал в Киев на самолете.
РИА Новости18:49

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Кортеж Зеленского попал в ДТП с колонной автобусов с детьми в Запорожье

ТАСС18:30

Кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми в Запорожской области

РБК17:57

Машины из кортежа Зеленского попали в аварию

News.ru14:28

Появились подробности ДТП с кортежем Зеленского

Lenta.ru18:32

Кортеж Зеленского врезался в детей, подтвердили в Киеве

Газета.Ru18:03

Кортеж Зеленского протаранил автобусы с детьми

Известия15:45

Стали известны подробности ДТП с кортежем Зеленского

РИА Новости18:49
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Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций

Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.
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В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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В Абхазии проведены сборы с командирами взводов ЮВО

На российской военной базе в Абхазии на полигонах Цабал и Нагвалоу завершены сборы с командирами взводов.
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Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской

Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов.
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Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Общество

Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов

Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.
Обновлено в 18:57
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ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
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В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено в 09:43
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Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

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Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
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Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено в 14:06
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Бухта «Чайка»

В восемь утра отправляемся в Корсаковский район, чтобы посетить памятник природы регионального значения "Бухта Чайка" (создан в 1987 году).
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NASA опубликовало снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

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Общество

Специалисты изучили генплан Барнаула и рассказали, какое будущее его ждёт

В сухом остатке будущее Барнаула выглядит так: меньше деревьев и парков, нет новых спортивных объектов, развитие промышленности под вопросом.
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Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
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Мужчина открыл стрельбу по отдыхавшим на озере в Ленобласти

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Спорткар Lamborghini Countach 1984 года выставлен на продажу

Lamborghini Countach одного из величайших гонщиков планеты Марио Андретти выставлен на торговой площадке Motor Car Gallery.
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Пострадавшим от паводка в Тулуне пообещали построить 2,5 тыс. домов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал построить для пострадавших от паводка жителей Тулуна 2,5 тыс. новых домов в поселке Березовый.
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В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
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Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Происшествия

В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост

Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
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Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА

Обновлено в 11:29
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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