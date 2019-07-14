с чего всё началось

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Это Запорожье».

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

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