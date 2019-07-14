Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусамиREGNUM 16:18
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Это Запорожье».
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с чего всё началось
По данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Управлении госохраны Украины, в Запорожской области автомобили из кортежа Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, в которых ехали возвращавшиеся с летнего отдыха дети.Вести.Ru17:08
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