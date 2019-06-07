Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в МосквеРИА Новости 05:51

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
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с чего всё началось
Сосед Голунова сказал
Русской службе Би-би-си, что только один снимок с загранпаспортом действительно был сделан в квартире задержанного, где сделали остальные, он не знает.
Интерфакс06:28

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В полиции заявили о подлинности фотографий из квартиры журналиста Голунова

Интерфакс06:28

Задержание Ивана Голунова. Журналиста «Медузы», автора расследований о подрядах мэрии Москвы, похоронной и квартирной мафии, «взяли» по наркостатье. Что известно?

Новая газета07:22

Полиция утверждает, что фото с наркотиками сделаны в квартире журналиста «Медузы»

ТАСС06:15

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

РБК03:56

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Ведомости03:45

МВД: Опубликованные полицией фото сделаны в арендуемой журналистом «Медузы» И.Голуновым квартире

Агентство Москва06:12

«Выглядит, как провокация»: главред «Медиазоны» Смирнов о нестыковках в деле Голунова

Дождь07:41
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Обновлено в 02:59
Происшествия

Причиной взрыва в Линчепинге могла стать бомба

Полиция назвала возможную причину взрыва в центре шведского города Линчепинг. Об этом сообщил представитель ведомства.
Обновлено в 07:21
Технологии

РЖД и «РТ-Инвест» займутся развитием интернета вещей

В пятницу, 7 июня, на форуме в Санкт-Петербурге «РТ-Инвест» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех») и «РЖД-Технологии» подписали соглашение о создании центра по разработке устройств LPWAN XNB и технологий в сфере интернета вещей (IoT).
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Обновлено в 06:31
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Наука

Первый бассейн с панорамным видом на город построят в Лондоне

Обновлено 04 июня в 13:15
Армия и оружие

Боевики «Грузинского легиона» на Украине получили легальный статус

Боевики «Грузинского легиона», сражающиеся за Киев в Донбассе, приветствовали решение новых властей Украины предоставить гражданство иностранцам – членам вооруженных формирований, и сейчас объединяются с официальными украинскими подразделениями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:24
Общество

Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства

Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
Футбол

Дзюба: сегодня вечером узнаю полностью весь состав Сан-Марино

Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг.
Обновлено в 07:29
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом

Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено в 02:40
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

Обновлено в 07:11
Финансы

«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей

"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Авто

В России BMW отзывает более 300 кроссоверов BMW X7

Обновлено в 06:36
Происшествия

Тюменский врач на борту самолета спас ребенка

Александр Маринин сделал все возможное, чтобы остановить у малыша приступ удушья Шестого июня на борту самолета "Анталья – Тюмень" врач спас ребенка.
Обновлено в 03:12
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Политика

Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать

Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.
Обновлено в 07:58
Экономика

На ПМЭФ запустили новый завод по производству аммиака в Ленобласти

Символический вентиль нового завода «Еврохим» по производству аммиака запустили 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Общество

Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Политика

Путин объявил о начале технологической войны

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Huawei является началом новой технологической войны.
Обновлено в 07:42
Экономика

Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ

Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 07:13
Политика

Путин заявил о кризисе в системе международных торговых отношений

Как полагает президент, «лидерам государств стоит признать — несмотря на существующий рост (экономики), существующая модель международных торговых отношений находится в кризисе».
Обновлено в 07:37
Политика

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Сегодня, 7 июня, президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, о чем сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке

Заммэра Якутска Василий Гоголев, задержанный по подозрению во взяточничестве на 114 миллионов рублей, отстранен от должности на период следствия, сообщил пресс-секретарь главы городского округа "Город Якутск" Алексей Толстяков.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
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