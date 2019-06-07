Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в МосквеРИА Новости 05:51
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
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с чего всё началось
Сосед Голунова сказал Русской службе Би-би-си, что только один снимок с загранпаспортом действительно был сделан в квартире задержанного, где сделали остальные, он не знает.Интерфакс06:28
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Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Обновлено в 02:59
Происшествия
Причиной взрыва в Линчепинге могла стать бомба
Полиция назвала возможную причину взрыва в центре шведского города Линчепинг. Об этом сообщил представитель ведомства.
Обновлено в 07:21
Технологии
РЖД и «РТ-Инвест» займутся развитием интернета вещей
В пятницу, 7 июня, на форуме в Санкт-Петербурге «РТ-Инвест» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех») и «РЖД-Технологии» подписали соглашение о создании центра по разработке устройств LPWAN XNB и технологий в сфере интернета вещей (IoT).
Обновлено в 05:00
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Наука
Первый бассейн с панорамным видом на город построят в Лондоне
Обновлено 04 июня в 13:15
Армия и оружие
Боевики «Грузинского легиона» на Украине получили легальный статус
Боевики «Грузинского легиона», сражающиеся за Киев в Донбассе, приветствовали решение новых властей Украины предоставить гражданство иностранцам – членам вооруженных формирований, и сейчас объединяются с официальными украинскими подразделениями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:24
Общество
Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства
Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Футбол
Дзюба: сегодня вечером узнаю полностью весь состав Сан-Марино
Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг.
Обновлено в 07:29
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом
Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено в 02:40
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Финансы
«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей
"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Авто
В России BMW отзывает более 300 кроссоверов BMW X7
Обновлено в 06:36
Происшествия
Тюменский врач на борту самолета спас ребенка
Александр Маринин сделал все возможное, чтобы остановить у малыша приступ удушья Шестого июня на борту самолета "Анталья – Тюмень" врач спас ребенка.
Обновлено в 03:12
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать
Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.
Обновлено в 07:58
Экономика
На ПМЭФ запустили новый завод по производству аммиака в Ленобласти
Символический вентиль нового завода «Еврохим» по производству аммиака запустили 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:59
Общество
Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 06:59
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Политика
Путин объявил о начале технологической войны
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Huawei является началом новой технологической войны.
Обновлено в 07:42
Экономика
Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ
Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 07:13
Политика
Путин заявил о кризисе в системе международных торговых отношений
Как полагает президент, «лидерам государств стоит признать — несмотря на существующий рост (экономики), существующая модель международных торговых отношений находится в кризисе».
Обновлено в 07:37
Политика
Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ
Сегодня, 7 июня, президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, о чем сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке
Заммэра Якутска Василий Гоголев, задержанный по подозрению во взяточничестве на 114 миллионов рублей, отстранен от должности на период следствия, сообщил пресс-секретарь главы городского округа "Город Якутск" Алексей Толстяков.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02