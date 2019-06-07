Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в МосквеРИА Новости 05:51

с чего всё началось

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

Происшествия Причиной взрыва в Линчепинге могла стать бомба Полиция назвала возможную причину взрыва в центре шведского города Линчепинг. Об этом сообщил представитель ведомства.

Технологии РЖД и «РТ-Инвест» займутся развитием интернета вещей В пятницу, 7 июня, на форуме в Санкт-Петербурге «РТ-Инвест» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех») и «РЖД-Технологии» подписали соглашение о создании центра по разработке устройств LPWAN XNB и технологий в сфере интернета вещей (IoT).

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Армия и оружие Боевики «Грузинского легиона» на Украине получили легальный статус Боевики «Грузинского легиона», сражающиеся за Киев в Донбассе, приветствовали решение новых властей Украины предоставить гражданство иностранцам – членам вооруженных формирований, и сейчас объединяются с официальными украинскими подразделениями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Общество Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.

Футбол Дзюба: сегодня вечером узнаю полностью весь состав Сан-Марино Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг.

Происшествия В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».

Шоу-бизнес Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.

Общество Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.

Финансы «Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей "Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Происшествия Тюменский врач на борту самолета спас ребенка Александр Маринин сделал все возможное, чтобы остановить у малыша приступ удушья Шестого июня на борту самолета "Анталья – Тюмень" врач спас ребенка.

Политика Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.

Политика Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.

Экономика На ПМЭФ запустили новый завод по производству аммиака в Ленобласти Символический вентиль нового завода «Еврохим» по производству аммиака запустили 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.

Политика Путин объявил о начале технологической войны Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Huawei является началом новой технологической войны.

Экономика Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Политика Путин заявил о кризисе в системе международных торговых отношений Как полагает президент, «лидерам государств стоит признать — несмотря на существующий рост (экономики), существующая модель международных торговых отношений находится в кризисе».

Политика Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ Сегодня, 7 июня, президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, о чем сообщает ТАСС.