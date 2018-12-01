Происшествия

Корреспондент RT France получил ранение во время протестов в Париже
RT на русском
05:03

Журналист RT France Люка Леже получил ранение в ходе столкновений протестующих с полицией в Париже, в настоящее время ему оказывают помощь. По словам корреспондента, в него попала резиновая пуля.
RT на русском05:03

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В репортера RT попала пуля в ходе беспорядков в Париже

ТК Звезда06:56

Корреспондент RT France пострадал при разгоне протестующих в Париже

Известия06:27

Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях

Вести.Ru06:05

Корреспондент RT France был подстрелен во время протестов в Париже

Телеканал 360°05:48

Корреспондент RT France пострадал во время протестов в Париже

Взгляд.ру05:35

Корреспондент RT France получил ранение во время протестов в Париже

RT на русском05:03

Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях

Российская газета06:58
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия

Участников группы IC3PEAK задержали в Новосибирске

Обновлено в 07:09
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту схода вагонов на Транссибе

Сообщается, что уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
Обновлено в 07:09
Происшествия

Полиция возбудила дело после ДТП в Красноярском крае

Полиция возбудила уголовное дело после столкновения микроавтобуса с детьми и КАМАЗом в Таймырском районе Красноярского края, в результате чего погибли двое человек, сообщает прокуратура региона.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на Аляске

В пятницу на Аляске было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 13 километрах от города Анкоридж.
Обновлено в 07:10
Происшествия

СК начал проверку из-за отравления школьников крысиным ядом в Казани

Обновлено в 07:05
Происшествия

У Керченского пролива столкнулись два иностранных судна

Во время маневрирования в районе Керченского пролива произошло столкновение двух иностранных судов - Lady Maria (Того) и Azov Concord (Мальта).
Обновлено в 07:10
Происшествия

Более 700 машин заблокированы на трассах Кубани из-за снежных заносов

В Краснодарском крае из-за снежных заносов на трассах М-4 «Дон» и Р-217 в заторы попали более 700 автомобилей.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В США пассажирский самолет во время полета потерял обшивку двигателя

Обновлено в 07:03
Происшествия

В порту Одессы украинские пограничники обнаружили радиоактивный груз

Украинские пограничники обнаружили в Одесском порту контейнер с радиоактивным грузом. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает издание «Таймер».
Обновлено в 06:41
Происшествия

На Сахалине подросток погиб при прыжке с парашютом

Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту гибели несовершеннолетнего во время тренировочного прыжка с парашютом.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Ленинградской области десятки тысяч людей остались без воды

В аварийной службе "Леноблводоканала" сообщили о приостановке водоснабжения в городе Волхов в Ленинградской области с населением 44 тысячи человек, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Двое погибли при падении небольшого самолета на жилой дом в Бразилии

Два человека погибли в результате падения небольшого самолета на жилые дома в Сан-Паулу в Бразилии, сообщает в пятницу пожарная служба города.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Источник рассказал о задержании начальника Кизлярского отдела ДЭСК

Силовики задержали начальника Кизлярского городского отдела "Дагестанской энергосбытовой компании", сообщил РИА Новости источник в администрации города.
Обновлено в 06:51
Происшествия

В Казани из ТЦ из-за задымления эвакуировали около 100 человек

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Купчино начала зимы не пережили две трубы с холодной водой

Две аварии на трубах с холодной водной произошли во Фрунзенском районе Петербурга днем в субботу, 1 декабря, о чем местные жители сообщили в соцсетях.
Обновлено в 07:09
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