Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в МосквеГазета.Ru 03:44
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
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Политика
Россия готовит принципиальное заявление по Косово на заседании ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль готовит принципиальное заявление к заседанию Совета безопасности ООН по миссии всемирной организации в Косово, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:38
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
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Наука
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Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.
Обновлено вчера в 23:15
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Путин не планирует контактировать с Зеленским
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о предполагаемых контактах Путина с Зеленским ответил, что глава России пока не планирует общаться с новым президентом Украины.
Обновлено в 04:07
Общество
В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников
Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Мантуров: SSJ 100 отвечает международным требованиям
Как ранее писал News.ru, Мантуров заявил, что в ведомстве с оптимизмом смотрят на перспективы проекта SSJ 100.
Обновлено в 04:37
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
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Политика
Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
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Политика
МИД допустил увеличение российских военных специалистов в Венесуэле
Глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что Россия может направить в Венесуэлу своих военных специалистов для обслуживания обязательств по контрактам.
Обновлено в 04:22
Космос
«Роскосмос» развернет группировку спутников «Гонец-2»
"Роскосмос" развернет группировку спутников "Гонец-2" для интернета вещей, заявил директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 03:54
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Политика
В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение»
Москва не намерена менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику
Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Обновлено в 03:02
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных
В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:30
Общество
Московский зоопарк пригласил посетителей на завтрак к пандам
Обновлено в 02:09
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером
В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе
5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Ливерпуль» представил гостевую форму на следующий сезон
Обновлено в 04:16
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ прорваться на территорию республики
Украинские силовики предприняли в четверг попытку прорыва на горловском направлении, она отбита ополчением, сообщил в пятницу представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины
В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Политика
Давление США на Данию по «Северному потоку-2» осудил Шредер
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил мнение, что США при помощи санкций влияют на политику Дании и ЕС по "Северному потоку-2", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Здоровье
Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить
Врачи-токсикологи рассказали о шансах на выживание музыкального продюсера Бари Алибасова, который перепутал средство для чистки труб с холодным чаем.
Обновлено в 01:25
Экономика
Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба
По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.
Обновлено в 03:10