Корреспондент «Медузы» задержан в МосквеГазета.Ru 03:44

Политика Россия готовит принципиальное заявление по Косово на заседании ООН Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль готовит принципиальное заявление к заседанию Совета безопасности ООН по миссии всемирной организации в Косово, передает РИА Новости.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Наука Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.

Политика Путин не планирует контактировать с Зеленским Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о предполагаемых контактах Путина с Зеленским ответил, что глава России пока не планирует общаться с новым президентом Украины.

Общество В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.

Происшествия Мантуров: SSJ 100 отвечает международным требованиям Как ранее писал News.ru, Мантуров заявил, что в ведомстве с оптимизмом смотрят на перспективы проекта SSJ 100.

Футбол Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет» Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.

Политика Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.

Политика МИД допустил увеличение российских военных специалистов в Венесуэле Глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что Россия может направить в Венесуэлу своих военных специалистов для обслуживания обязательств по контрактам.

Космос «Роскосмос» развернет группировку спутников «Гонец-2» "Роскосмос" развернет группировку спутников "Гонец-2" для интернета вещей, заявил директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Политика В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение» Москва не намерена менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Армия и оружие Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.

Армия и оружие Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Транспорт В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Армия и оружие Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».

Политика Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Армия и оружие В ДНР сообщили о попытке ВСУ прорваться на территорию республики Украинские силовики предприняли в четверг попытку прорыва на горловском направлении, она отбита ополчением, сообщил в пятницу представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Происшествия В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

Политика Давление США на Данию по «Северному потоку-2» осудил Шредер Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил мнение, что США при помощи санкций влияют на политику Дании и ЕС по "Северному потоку-2", передает РИА "Новости".

Здоровье Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить Врачи-токсикологи рассказали о шансах на выживание музыкального продюсера Бари Алибасова, который перепутал средство для чистки труб с холодным чаем.