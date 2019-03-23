Индексы Уолл-стрит преодолели утренний спадREGNUM вчера в 12:28

Религия В РПЦ предрекли Россию без русских Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.

Общество В Росгвардии призвали не воспринимать их как «беснующихся монстров» Как пояснил Меликов, бойцы Росгвардии, это прежде всего те, кто при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию «в границах загона» и не допустить волнений.

Происшествия Украденную 20 лет назад картину Пикассо нашли в Нидерландах Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на объектах культуры, нашел в Нидерландах написанную в 1938 году картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".

Экономика Реализация проекта об устойчивом Рунете потребует более 30 млрд рублей Финансирование мероприятий, направленных на исполнение закона об устойчивой работе Рунета, потребует на 10 млрд рублей больше, чем заявляли авторы инициативы ранее, то есть более 30 млрд рублей.

Авто В Lamborghini проводят проверку, связанную с российским брендом Aurus В компании отметили, что проверка связана с наличием в ее линейке модели Urus, с названием которой сходно по звучанию название российского бренда.

Экономика Выбросы углекислого газа на Земле выросли до исторического максимума Международное энергетическое агентство в своем докладе сообщило, что выбросы углекислого газа на планете выросли в прошлом году на 560 миллионов тонн до исторического максимума более 33 миллиардов тонн.

Происшествия Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.

Политика Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии.

Энергетика Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.

Политика Европарламент одобрил реформу авторского права в интернете Европарламент принял директиву, по которой онлайн-сервисы должны будут делиться доходами с авторами произведений и СМИ.

Общество Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.

Общество «Собеседник» рассказал о пентхаусе за 2 млрд рублей в собственности у тещи главы «Ростеха» Чемезова 73-летняя теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова имеет в собственности 700-метровый пентхаус на Малой Никитской улице в Москве, стоимость которого составляет 2 млрд рублей, пишет «Собеседник».

Спорт Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Футбол Гризманн устал от разговоров о своём будущем Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал информацию о возможном уходе в другой клуб.

Авто Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.

Авто Ford остановит производство во Всеволожске, а затем закроет завод Сообщается также о том, что с 1 апреля завод уйдет на простой как минимум на неделю, а затем возобновит работу в формате четырёхдневной рабочей недели.

Космос Приложение Street View покажет клиентам панорамы с «Марса на Земле» Ученые в содействии с инженерами из компании Google создали новое приложение под названием Street View, где каждый желающий может прогуляться по месту, так похожему на Марс.

Политика МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.

Политика Суд признал незаконной передачу Грудинину мандата КПРФ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 14 марта объявил о решении президиума партии передать директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, принимавшему участие в президентских выборах в 2018 году, мандат Жореса Алферова.

Происшествия В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.

Футбол ФФУ: «Уверены, что Мораес получил гражданство Украины должным образом» В Португалии утверждают, что Мораес не прожил в Украине пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста, и в связи с этим футболист не имел право получать новое спортивное гражданство.

Космос У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.