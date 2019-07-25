Экономика
Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAXРБК вчера в 13:06
Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX. Предыдущий отчет вышел в начале марта, вскоре после того, как этот самолет запретили для использования в результате двух катастроф.
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с чего всё началось
Сегодня, 24 июля, американская аэрокосмическая корпорация Boeing представила финансовую отчетность за второй квартал: чистый убыток компании составил $2,92 млрд (против чистой прибыли $2,2 млрд годом ранее).Коммерсантъвчера в 15:17
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Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX
Интерфаксвчера в 08:57
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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Общество
Госдума приняла закон о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума приняла закон о восстановлении "дачной амнистии" до марта 2021 года и расширении ее действия.
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Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что ее осенний концерт станет последним. Об этом исполнительница написала в Instagram.
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ЦСКА заплатит 2 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Алжира
Сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Условия трудового договора с игроком еще не согласованы, сообщает журналист Мохаммед Неджари.
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Обновлено в 04:19
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СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
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«Веселый малыш»: друг семьи рассказал о характере принца Джорджа
Близкий друг семьи, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что не слишком.
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Общество
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Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
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В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции
Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.
Обновлено в 07:00
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
Обновлено в 06:41
Политика
Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 05:51
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
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Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Обновлено в 06:27
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Кино
Микки Рурк за 300 тысяч долларов сыграет в фильме «Брат-3»
Бюджет фильма «Брат-3» составит миллион долларов. Что касается гонораров российских актеров, Стас предпочел не озвучивать суммы.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
ВВС раскрыла детали бизнеса «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 10:21
Наука
Норвегия призвала к борьбе с «вторжением российского лосося»
Испугавшись, что «российский лосось» вытеснит местный, она призвал к убийству горбуши.
Обновлено в 06:03
Музыка
Певец Макс Барских объявил о завершении карьеры
Обновлено вчера в 10:21
Теннис
Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой
Напомним, Кузнецова побеждала на турнире в Вашингтоне в 2014 и 2018 годах.
Обновлено в 03:47
Политика
Власти США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрд
Facebook Inc заплатит рекордный штраф $5 млрд и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных её пользователей, — сказано в документе.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Ювентуса»
Обновлено в 06:00
Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Марселя» Н’Жие
Камерунский нападающий французского «Марселя» Клинтон Н’Жие перешел в «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Обновлено в 06:34
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30