с чего всё началось

Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX. Предыдущий отчет вышел в начале марта, вскоре после того, как этот самолет запретили для использования в результате двух катастроф.

Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAX

Экономика Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Общество Госдума приняла закон о продлении «дачной амнистии» Государственная дума приняла закон о восстановлении "дачной амнистии" до марта 2021 года и расширении ее действия.

Музыка Бузова заявила, что даст последний концерт Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что ее осенний концерт станет последним. Об этом исполнительница написала в Instagram.

Футбол ЦСКА заплатит 2 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Алжира Сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Условия трудового договора с игроком еще не согласованы, сообщает журналист Мохаммед Неджари.

Политика Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки женщину Президент Украины Зеленский назначил на должность заместителя главы Службы внешней разведки сотрудницу прокуратуры Киева Слядневу.

Политика Гудкова вызвали в московский СК Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщила пресс-служба ведомства.

Общество ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.

Происшествия В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком.

Политика Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.

Политика Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.

Политика Президент Туниса умер на 93-м году жизни Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Финансы JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.

Кино Микки Рурк за 300 тысяч долларов сыграет в фильме «Брат-3» Бюджет фильма «Брат-3» составит миллион долларов. Что касается гонораров российских актеров, Стас предпочел не озвучивать суммы.

Политика Власти США оштрафовали Facebook на рекордные $5 млрд Facebook Inc заплатит рекордный штраф $5 млрд и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных её пользователей, — сказано в документе.

Футбол «Динамо» объявило о переходе футболиста «Марселя» Н’Жие Камерунский нападающий французского «Марселя» Клинтон Н’Жие перешел в «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.