Экономика
Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAXРБК вчера в 13:06
Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX. Предыдущий отчет вышел в начале марта, вскоре после того, как этот самолет запретили для использования в результате двух катастроф.
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с чего всё началось
Сегодня, 24 июля, американская аэрокосмическая корпорация Boeing представила финансовую отчетность за второй квартал: чистый убыток компании составил $2,92 млрд (против чистой прибыли $2,2 млрд годом ранее).Коммерсантъвчера в 15:17
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Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX
Интерфаксвчера в 08:57
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Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире 27 июля покажет матч за Суперкубок Нидерландов между «Аяксом» и ПСВ.
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