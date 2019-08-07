Футбол
Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренераЧемпионат 09:14
Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера.
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СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Политика
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Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов
Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека
Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 18:42
Экономика
Орешкин не ожидает ухода иностранных инвесторов из долга России
Рынок российского долга имеет потенциал для снижения доходности, это будет удерживать на нем "жадных до прибыли" иностранных инвесторов, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
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Гаджеты
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Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
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Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Наука
ГМ-лимфоциты победили ВИЧ в культуре клеток и селезенке мышей
Полученные ГМ-лимфоциты уничтожали зараженные разными штаммами ВИЧ-1 клетки в культуре и в селезенке мышей.
Обновлено в 14:01
Теннис
Эдмунд обыграл Кирьоса и сыграет с Медведевым на «Мастерсе» в Монреале
Британец Кайл Эдмунд вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале, призовой фонд которого составляет $5,7 млн.
Обновлено вчера в 21:20
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался отдавать Смоллинга в аренду «Эвертону»
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Эвертона» по аренде защитника команда Криса Смоллинга.
Обновлено в 09:51
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Разин взял свои слова о Бузовой обратно после встречи с ее мамой
Российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, как изменилось его отношение к певице Ольге Бузовой после встречи с ее матерью.
Обновлено в 05:14
Происшествия
На Ставрополье женщина подожгла сотрудницу полиции
31-летняя женщина не захотела сотрудничать со следствием. Она облила горючей жидкостью и подожгла инспектора.
Обновлено в 09:10
Общество
Эксперты: молодежь увольняется с первой работы из-за низких зарплат
Около половины представителей молодежи трудятся на первом месте работы не более года, причем в основном причиной увольнения для большинства становится низкая заработная плата.
Обновлено в 17:40
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии
Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.
Обновлено в 19:13
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Появилось изображение предполагаемого смартфона Xiaomi Pocophone F1
Предполагается, что это будет аппарат под названием Pocophone F1.В Сети появилось изображение контуров нового устройства.
Обновлено в 11:24
Общество
Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat
10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Фадеев запретил Наргиз выступать с его песнями
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
В йеменском Адене произошли вооруженные столкновения
В столице «правительственной коалиции» Йемена Адене произошли вооруженные столкновения между местными ополченцами и «президентской гвардией», 7 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:13
Технологии
МТС займется производством медиаконтента
Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.
Обновлено в 04:46
Футбол
Луческу может возглавить киевское «Динамо»
Обновлено в 12:40