Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера.

Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренера

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