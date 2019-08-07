Футбол
Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренераЧемпионат 09:14
Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман сообщил, что вернётся в московский клуб в качестве тренера.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
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