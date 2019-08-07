Футбол

Короман объявил, что вернется в «Динамо» в качестве тренераSport24.ru 08:37

Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман в инстаграме сообщил, что вернется в московский клуб в качестве тренера.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Короман объявил, что вернется в «Динамо» в качестве тренера

Sport24.ru08:37

Бывший футболист «Динамо» станет тренером команды

Евро-футбол.ру08:25

Короман объявил о возвращении в «Динамо»

Матч ТВ09:34

Короман объявил о возвращении в «Динамо»

Sportbox.RU09:34

Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренера

Чемпионат09:14

Короман - в «Динамо». Теперь - как тренер

Спорт-Экспресс08:56

Короман сообщил о возвращении в чемпионат России в качестве тренера

РБК10:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Авто

Определены самые популярные праворульные автомобили в России

Обновлено в 08:36
Политика

В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили корреспонденту РИА Новости, что политика задержала милиция.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

США встревожены из-за присутствия китайских ингредиентов в лекарствах для военных

Администрация Трампа рассматривает растущее использование активных ингредиентов китайского производства в лекарствах, применяемых американскими войсками и гражданскими лицами, как угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 10:14
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

Обновлено в 08:26
Политика

Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ряд важных вопросов.
Обновлено в 09:56
Политика

Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году

Обновлено в 09:30
Общество

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Финансы

Стоимость золота достигла шестилетнего максимума

Декабрьские фьючерсы на золото впервые с 2013 года превысили 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX).
Обновлено в 08:48
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Обновлено в 10:16
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Политика

Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы

Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.
Обновлено в 09:36
Кино

Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 04:18
Политика

ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Центризбирком признал правомерным отказ Дмитрию Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 07:25
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Кино

В Москву прилетел Квентин Тарантино

Тарантино прибыл в Москву на премьеру фильма «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 00:38
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Политика

Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил

Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.
Обновлено в 04:19
Политика

Немецкий бизнес предостерег США от санкций против «Северного потока-2»

Как считают эксперты, американские санкции являются угрозой для Европы Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель рассказал Die Welt, что немецкие бизнесмены считают санкции США в отношении "Северного потока-2" угрозой для Европы.
Обновлено в 10:11
Кино

Disney выпустит книгу рецептов блюд из «Звездных войн»

Киностудия Disney выпустит книгу с рецептами блюд "межгалактической кухни" из легендарной саги "Звездные войны".
Обновлено в 04:37
Политика

«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17

Обновлено в 02:14
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Хоккей

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Адмирал» в товарищеском матче

Обновлено в 08:40
Происшествия

Выполнявший рейс в Ереван самолет прервал взлет из «Шереметьево»

Обновлено в 10:12
Здоровье

Саратовцев предупреждают о второй волне мышиной лихорадки

В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области назвали самые опасные очаги мышиной лихорадки в регионе.
Обновлено в 02:08
Политика

Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма.
Обновлено в 11:37
Футбол

Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизме

Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме.
Обновлено в 04:49
Финансы

Орешкин назвал ослабление рубля ожидаемым

Глава Минэкономразвития отметил, что курс рубля сейчас близок к фундаментальным значениям.
Обновлено в 10:12
Гаджеты

Xiaomi выпустит смартфон с камерой на 108 Мп

Обновлено в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Огнен Короман
Сербский футболист
Сербский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Сербии и Черногории и сборную Сербии в 2002-2007 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное