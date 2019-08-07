Футбол

Короман объявил, что вернется в «Динамо» в качестве тренераSport24.ru 08:37

Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман в инстаграме сообщил, что вернется в московский клуб в качестве тренера.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Короман объявил, что вернется в «Динамо» в качестве тренера

Sport24.ru08:37

Короман сообщил о возвращении в чемпионат России в качестве тренера

РБК10:12

Короман - в «Динамо». Теперь - как тренер

Спорт-Экспресс08:56

Короман объявил о возвращении в «Динамо»

Sportbox.RU09:34

Короман сообщил о возвращении в «Динамо» в качестве тренера

Чемпионат09:14

Короман объявил о возвращении в «Динамо»

Матч ТВ09:34

Бывший футболист «Динамо» станет тренером команды

Евро-футбол.ру08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Космос

Очередной конец света обещают в сентябре этого года

Обновлено вчера в 05:48
Политика

Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

Обновлено в 09:13
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Происшествия

В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева

Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку

Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Общество

На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания

Обновлено в 11:05
Финансы

Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию

Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:18
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Политика

В России разработали версию Конституции для детей в стихах и картинках

Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
Обновлено в 03:24
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер

Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Общество

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 58 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января 2019 года.
Обновлено в 09:06
Политика

СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев

Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.
Обновлено в 11:24
Политика

WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Технологии

OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России

Британская компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своей глобальной группировки спутников связи.
Обновлено в 09:18
Музыка

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено в 11:55
Происшествия

Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 09:33
Технологии

Суд отменил решение о блокировке приложения iHerb

Ульяновский областной суд отменил решение Засвияжского районного суда Ульяновска, который постановил удалить фирменное приложение популярного интернет-магазина iHerb из Google Play и App Store.
Обновлено в 12:47
Футбол

Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Футбол

Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 12:03
Кино

Гвендолин Кристи объяснила, зачем номинировала себя на «Эмми»

Обновлено в 13:05
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумов получил УДО

Обновлено в 09:17
Общество

Росстат перечислил основные причины незанятости в России

Росстат изучил и опубликовал основные причины незанятости в России.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко перестала скрывать лицо сына

У телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова в декабре 2018 года родился сын, названный в честь отца артиста Михаилом.
Обновлено вчера в 15:35
Культура

Артист Валентин Гафт перенес инсульт

Народный артист РСФСР находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Огнен Короман
Сербский футболист
Сербский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Сербии и Черногории и сборную Сербии в 2002-2007 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное