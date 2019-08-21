Политика

Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита ТрампаRT на русском 03:52

Королевская семья Дании удивлена решением президента США Дональда Трампа отложить визит в Копенгаген. Об этом сообщила представитель королевского дома Лине Баллебю.
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Власти Дании удивились решению Трампа перенести дату визита в страну

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Монархи и политики Дании недовольны решением Трампа перенести дату визита в страну

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Датская королевская семья назвала неожиданным решение Дональда Трампа перенести дату визита в страну

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RT на русском03:52

В Дании резко отреагировали на отмену визита Трампа из-за Гренландии

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
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На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным

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Обновлено вчера в 16:50
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Макрон назвал условие возвращения России в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине.
Обновлено в 10:14
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Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12

Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
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Политика

Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено в 13:29
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Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт

По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
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Жители МО начнут получать новые платежки за коммуналку с 1 сентября

Уточняется, что новая платежка за коммуналку начнет приходить уже с 1 сентября.
Обновлено в 13:54
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В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Происшествия

Мать рассказала о состоянии девочки, которую засосало в трубу в Турции

Обновлено в 11:19
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В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Самолет главы МИД Германии сломался перед вылетом в Москву

Обновлено в 11:30
Технологии

В Москве снова протестировали систему электронного голосования

В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 08:11
Политика

«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Политика

Паспорт РФ фигуранту дела о событиях в Одессе восстановят бесплатно

Дипломаты оказывают помощь в восстановлении паспорта россиянину Евгению Мефедову, который является фигурантом дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено в 14:02
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Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Су-57Э положит конец монополии F-35

Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
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Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб

Заблокированный из-за происшествия рабочий погиб, сообщается на сайте МЧС.
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Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис

С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.
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Власти немецкого города Билефельда обещают награду в один миллион евро тому, кто сможет доказать, что город не существует.
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Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров

Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
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Владелец «Спартака» Федун рассказал о планах на клуб

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, кто стал инициатором кадровых изменений в команде летом 2019 года, передает "СЭ".
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Экс-президент Казахстана Назарбаев спел о любви к своей стране

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В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
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Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей города

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