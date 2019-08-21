Политика
Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита ТрампаRT на русском 03:52
Королевская семья Дании удивлена решением президента США Дональда Трампа отложить визит в Копенгаген. Об этом сообщила представитель королевского дома Лине Баллебю.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Обновлено в 08:59
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Третьяковскую галерею на Крымском валу закроют на четыре-пять лет
Здание Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве будет полностью закрыто с 2023 по 2027 или 2028 год, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
Обновлено в 03:12
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Здоровье
В СФ поддержали идею тестирования работников на употребление алкоголя
Член Совфеда Татьяна Кусайко одобрила инициативу разрешить работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено в 08:19
Гаджеты
Casio представила новую модель умных часов
Японская компания Casio анонсировала новые смарт-часы из линейки PRO TREK Smart.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Общество
Сотрудников бюджетных организаций заставляют идти на митинг в честь Дня российского флага в Москве
Митинг в честь Дня российского флага пройдет на проспекте Сахарова в ближайшую субботу.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Свердловской области на шахте произошло обрушение
На шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы, один рабочий оказался заблокирован.
Обновлено в 09:17
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
«Роснефть» перевела новые экспортные контракты из долларов в евро
Компания «Роснефть» начала перевод экспортных контрактов на поставку нефтепродуктов на оплату в евро, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отмечают годовщину свадьбы
Певица Наташа Королева и танцовщик Сергей "Тарзан" Глушко отмечают годовщину своей свадьбы. Артисты поженились 16 лет назад.
Обновлено в 09:20
Технологии
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Назван размер возможных выплат США за Гренландию
Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.
Обновлено в 09:09
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21