Политика

Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита ТрампаRT на русском 03:52

Королевская семья Дании удивлена решением президента США Дональда Трампа отложить визит в Копенгаген. Об этом сообщила представитель королевского дома Лине Баллебю.
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Власти Дании удивились решению Трампа перенести дату визита в страну

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