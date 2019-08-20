Политика

Королевская семья Дании задумалась о продаже ГренландииLenta.ru вчера в 13:17

Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
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