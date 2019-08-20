Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже ГренландииLenta.ru вчера в 13:17
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
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Политика
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На балансе банка вместо кредитов компаниям Минца появились облигации его "О1 груп финанс" на 22,6 млрд руб. Суд обязал О1 Group и "Будущее" вернуть всю сумму, рассказал представитель банка.
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На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
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«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
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Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
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Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами
Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
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Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено вчера в 13:53
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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.
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Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
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Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
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Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
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Дзаппакоста прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»
27-летний итальянец прилетел в Италию, чтобы завершить переход в «Рому». В среду будет объявлено о годичной аренде.
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Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
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Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
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