Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже ГренландииLenta.ru 13:17
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
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Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»
В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Политика
США продадут Тайваню истребители на восемь миллиардов долларов
Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на восемь миллиардов долларов, передает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
Обновлено в 17:32
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар
Обновлено в 14:19
Происшествия
Ребенок выпал из окна третьего этажа в Москве
В момент происшествия нетрезвая мать ребенка находилась дома вместе с пьяными товарищами Москва, 19 августа.
Обновлено в 16:51
Общество
Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»
По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
Футбол
Бывший тренер «Реала» оспорил величие Месси
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хосе Антонио Камачо заявил, что не считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.
Обновлено в 17:16
Наука
Тропические циклоны сделали паучьи колонии агрессивнее
Обновлено в 06:11
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Политика
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку.
Обновлено в 10:24
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Политика
Самое первое звено: Путин отреагировал на жалобы по поводу медицины
Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом году находились 499 населенных пунктов численностью от 100 до 2 тыс. человек, отметил российский лидер.
Обновлено в 17:01
Общество
В Саудовской Аравии вступили в силу поправки о женском равноправии
В Саудовской Аравии вступили в силу поправки о женском равноправии, разрешающие взрослым женщинам путешествовать без разрешения мужчины-родственника.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца
Обновлено в 15:32
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
Войска Сирийской армии вошли в город Хан-Шейхун
Войска Сирийской армии вошли в город Хан-Шейхун, расположенный на северо-западе страны, 18 августа передает AFP со ссылкой на информбюро «Сирийская обсерватория по правам человека» (OSDH).
Обновлено 18 августа в 16:10
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Павел Воля признался, что приревновал Утяшеву на отдыхе
Вместе с супругом, резидентом Comedy Club Павлом Волей, и двумя детьми 34-летняя Ляйсан Утяшева проводит августовские каникулы Испании.
Обновлено в 13:27
Кино
Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel
Глава студии Marvel Кевин Файги в будущем не будет продюсировать новые проекты с участием популярного супергероя.
Обновлено в 18:09
Футбол
«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ
Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
В Приморье погибла певица Олеся Яковлева
Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье, сообщил ее друг Вадим Павлов.
Обновлено в 13:38