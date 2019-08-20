Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже ГренландииLenta.ru 13:17
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
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Происшествия
Воздушный шар совершил нештатную посадку в Подмосковье
Обновлено в 14:23
Политика
Трамп призвал Apple покинуть Китай
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американскую компанию Apple прекратить производство в Китае.
Обновлено в 16:02
Политика
Президент Италии принял отставку премьера Конте
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:46
Политика
Сербия подпишет соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли 25 октября
Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября.
Обновлено в 14:01
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара отказалась от приветственного каравая, предложенного ей и ее супругу в аэропорту Киева.
Обновлено вчера в 05:30
Хоккей
Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист» на Кубке ЛЖД
Обновлено в 14:55
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Авто
Новый кросс Suzuki XL6 показали на официальных фото
Дилеры Suzuki уже принимают заявки на новый кросс-вэн Suzuki XL6, но при этом внешний облик новинки до сих пор не рассекречен.
Обновлено в 02:30
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Футбол
Экс-наставник «Реала»: «Месси не является лучшим в мире футболистом»
Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Камачо не считает, что аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 13:42
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Культура
Ольга Бузова покорила Паспарту на съемках шоу «Форт Боярд»
После съемок французский актер Андре Буше, игравший роль Паспарту, поделился планами приехать в Россию.
Обновлено в 11:46
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Хоккей
Экс-вратарь «Баффало» Макаров перешел в клуб ВХЛ «Буран»
Экс-голкипер «Баффало» и «Автомобилиста» Андрей Макаров продолжит карьеру в клубе Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Буран».
Обновлено в 15:49
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Транспорт
Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными
Обновлено в 16:03
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили передачу данных
Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на ОДВЗЯИ о том, что четыре станции – в Дубне, Кирове, Билибино и Залесово – перестали передавать данные через некоторое время после ЧП на полигоне под Северодвинском.
Обновлено в 11:40