Политика

Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визитРБК 05:12

Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген. Об этом сообщает местное издание DR со ссылкой на представителя королевского дома Лине Баллебю.
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