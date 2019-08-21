Политика
Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визитРБК 05:12
Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген. Об этом сообщает местное издание DR со ссылкой на представителя королевского дома Лине Баллебю.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Политика
Кудрин: На митингах в Москве силовики «беспрецедентно применяли силу»
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение о том, что на протестных акциях в Москве сотрудники правоохранительных органов беспрецедентно применяли силу.
Обновлено в 07:29
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено вчера в 07:07
Политика
МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она добавила, что вопрос возвращения России в G8 надо обсуждать в профессиональной среде, а не публично-развлекательной, Москва будет ждать конкретных предложений на этот счет.
Обновлено в 07:08
Политика
Путин согласился с жалобами россиян на работу поликлиник
Президент России Владимир Путин считает справедливыми жалобы россиян на качество первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Футбол
Тарасов потребовал от «Локомотива» компенсировать затраты на лечение
Экс-полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов обратился в Российский футбольный союз (РФС) с требованием взыскать со своего бывшего клуба 12 тысяч евро.
Обновлено в 07:00
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге
Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05
Армия и оружие
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака
Американский телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой Шон.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии
В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Экономика
Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что средняя заработная плата в стране в 2020 году может составить $540.
Обновлено в 06:36
Экономика
«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»
Банк России обсуждает интеграцию системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером «Серафим», сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника из IT и банковского бизнеса.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Политика
Российские летчики покажут новую фигуру высшего пилотажа
На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском состоится премьера новой фигуры высшего пилотажа "Пропеллер".
Обновлено в 04:45
Технологии
В России установили мировой рекорд скорости беспроводной связи
Отмечается, что этот проект установил мировой рекорд по сочетанию высокой общей пропускной способности радиомоста и дальности беспроводного канала.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Интернет
Google Go теперь доступен пользователям по всему миру
Google Go, впервые появившееся на устройствах под управлением Android Go в 2017 году, теперь доступно в Play Store по всему миру.
Обновлено в 05:08
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Экономика
ФАС заявила о росте цен на билеты на SSJ-100
Билеты дорожают из-за простоя воздушных судов. Антимонопольный орган обнаружил рост цен на билеты на самолеты Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 06:06