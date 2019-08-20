Политика

Королевская семья Дании не исключила продажу ГренландииГазета.Ru 14:01

Члены датской королевской семьи не стали сразу отвергать идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о покупке Гренландии.
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Королевская семья Дании допускает возможность продажи Гренландии США

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Королевская семья Дании допустила продажу Гренландии

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Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

Lenta.ru13:17

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Российская газета14:30

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии

Газета.Ru14:01

Датская королевская семья допустила продажу Гренландии

Взгляд.ру11:47

Датская королевская семья не стала отвергать предложение Трампа по Гренландии

Новостной фронт12:34
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Здоровье

«Клобазам» предлагается вывести из списка сильнодействующих препаратов

Предложения по урегулированию конфликтной ситуации, сложившейся в связи с применением незарегистрированных в России сильнодействующих лекарств, были озвучены в ходе пресс-конференции, посвященной проблемам обеспечения тяжело больных детей необходимыми препаратами.
Обновлено в 10:07
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Политика

Назван главный претендент на должность посла США в России

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Обновлено в 15:00
Политика

Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
Обновлено в 15:00
Общество

В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Подмосковье зацепился за столб и упал воздушный шар

Обновлено в 14:53
Экономика

Банки хотят блокировать карты при подозрительных операциях

Идея состоит в том, чтобы дать возможность кредитным организациям блокировать карты клиентов, если есть подозрение, что на них поступили списанные злоумышленниками средства.
Обновлено в 01:18
Политика

Сербия подпишет соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли 25 октября

Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября.
Обновлено в 14:01
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами

Обновлено в 10:32
Гаджеты

В России оказался высоким спрос на кнопочные телефоны

В России за первые шесть месяцев 2019 года продали около четырёх миллионов кнопочных телефонов, что составляет более 20% от всего рынка.
Обновлено в 04:41
Футбол

Футболист ЦСКА Ефремов получил травму колена

Обновлено в 06:41
Политика

Скворцова попросила увеличить прием абитуриентов в медколледжи

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании с президентом Владимиром Путиным попросила рассмотреть возможность увеличить прием абитуриентов в средние специальные учебные учреждения по медицинскому профилю, доведя его до уровня 1990 года.
Обновлено в 14:17
Космос

Китайский спутник ChineSat-18 успешно запущен

В понедельник Китай успешно вывел на геостанционную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChineSat-18.
Обновлено в 02:48
Политика

Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния

Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Политика

Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма

Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 10:26
Игры

Анонсирована новая глобальная стратегия Knight of Honor 2: Sovereign

Обновлено в 11:15
Политика

Две станции замера радиации в РФ возобновили работу

По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено в 08:54
Музыка

В Приморье погибла певица Олеся Яковлева

Обновлено в 13:38
Политика

Макрон по-русски написал о России

Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным написал в фейсбуке сообщение на русском языке.
Обновлено в 11:37
Технологии

Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»

Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Наука

Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой занятий сексом

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Футбол

Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро

Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
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Названа смертельная опасность недосыпа

Обновлено в 06:10
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой поделился семейным фото дочери и сына

Бывший муж Натальи Водяновой поделился семейным фото дочери и сына На опубликованном в Instagram кадре Нева Портман запечатлена со сводным братом на руках.
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Грибной сезон

Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено вчера в 14:19
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Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

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Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
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