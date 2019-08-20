Политика
Королевская семья Дании допускает возможность продажи Гренландии СШАPravda.Ru вчера в 12:48
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Соединенным Штатам Америки Гренландии и подчеркнула, что самый большой в мире остров не американский и не датский, а гренландский. Читайте также: Дания избавляется от мигрантских гетто.
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В 2020 году изменения в структуре и содержании заданий планируется только по физике и китайскому языку.
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«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
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Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
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Претендент на пост посла США в России отказался от должности
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.
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