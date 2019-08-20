Политика

Королевская семья Дании допускает возможность продажи Гренландии СШАPravda.Ru вчера в 12:48

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Соединенным Штатам Америки Гренландии и подчеркнула, что самый большой в мире остров не американский и не датский, а гренландский. Читайте также: Дания избавляется от мигрантских гетто.
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