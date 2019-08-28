с чего всё началось

Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News, опубликовав заявление Тайного совета, в который входят советники монарха.

Происшествия Россиянку проверят на экстремизм после поста о травле сына учителями Претензии вызвала публикация Граф от 3 декабря 2018 года, в которой она рассказала о травле сына со стороны педагогов после того, как тот отказался чистить снег, сославшись на плохое самочувствие.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Политика Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия Родители погибшей в Турции россиянки прокомментировали смерть дочери Из-за грубейшей халатности обслуживающего персонала и технической обслуги в трубу системы циркуляции воды бассейна засосало руку 12-летней россиянки.

Происшествия В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.

Футбол Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Политика В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Экономика РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Футбол Тарасов приехал в РФС для рассмотрения его претензии к «Локомотиву» Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вместе со своим адвокатом прибыл на заседание палаты по разрешению споров РФС, где будет рассмотрено его заявление к клубу.

Общество Pornhub снял «самое грязное порно в мире» Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".

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Гаджеты Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.

Политика В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.

Политика Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.

Происшествия СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.

Общество Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет Число браков и разводов в России упало до минимума с 1990 года, следует из данных Росстата.

Футбол Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.