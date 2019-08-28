Политика

ТАССТАССЕлизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании

Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News, опубликовав заявление Тайного совета, в который входят советники монарха.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц, сообщило издание Sky News
, опубликовав в подтверждение заявление Тайного Совета Великобритании, состоящего из советников королевы.
Коммерсантъ11:29

Подробнее о событии

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

Коммерсантъ11:29

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

РЕН ТВ10:40

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

РБК10:25

Что произошло за день: среда, 28 августа

Интерфакс13:25

Оппозиция попросила королеву Британии о встрече

РИА Новости10:58

Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании

RT на русском05:43

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании

ТАСС11:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Армия и оружие

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

Российская газета 12:12
Происшествия

Россиянку проверят на экстремизм после поста о травле сына учителями

Претензии вызвала публикация Граф от 3 декабря 2018 года, в которой она рассказала о травле сына со стороны педагогов после того, как тот отказался чистить снег, сославшись на плохое самочувствие.
Lenta.ru 14:01
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом

Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Политика

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Армия и оружие

Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»

REGNUM 01:08
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия

Родители погибшей в Турции россиянки прокомментировали смерть дочери

Из-за грубейшей халатности обслуживающего персонала и технической обслуги в трубу системы циркуляции воды бассейна засосало руку 12-летней россиянки.
Свободная Пресса 11:57
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Российская газета 13:35
Происшествия

В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой

Pravda.Ru вчера в 03:16
Происшествия

В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Футбол

Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук

Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Политика

Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях

Аргументы недели 08:23
Общество

Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве

По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Политика

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Политика

Путин перенес полпредство на Дальнем Востоке на остров Русский

РБК 12:05
Экономика

РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах

Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.
Ведомости 12:53
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Происшествия

В смерти россиянки после удаления зуба обвинили пьяных врачей

Lenta.ru 11:11
Футбол

Тарасов приехал в РФС для рассмотрения его претензии к «Локомотиву»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вместе со своим адвокатом прибыл на заседание палаты по разрешению споров РФС, где будет рассмотрено его заявление к клубу.
Матч ТВ 08:59
Общество

Pornhub снял «самое грязное порно в мире»

Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Политика

Путин и Эрдоган показались на Су-57

Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru вчера в 07:01
Гаджеты

Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold

Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera 10:21
Политика

В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Политика

Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США

Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Общество

Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет

Число браков и разводов в России упало до минимума с 1990 года, следует из данных Росстата.
Татар-информ 01:28
Футбол

Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
Спорт

«Чеховские Медведи» выиграли Суперкубок России

Первый состоялся год назад и завершился победой Чеховских Медведей.
Советский спорт 13:57
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное