Политика
ТАССЕлизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News, опубликовав заявление Тайного совета, в который входят советники монарха.
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с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц, сообщило издание Sky News, опубликовав в подтверждение заявление Тайного Совета Великобритании, состоящего из советников королевы.Коммерсантъ11:29
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Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет
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