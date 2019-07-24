с чего всё началось

Тереза Мэй передала власть своему преемнику Борису Джонсону. Новый премьер-министр Великобритании должен разрешить политический кризис за 99 дней - ровно столько времени осталось до выхода страны из ЕС.

Футбол Сборная России по пляжному футболу разгромила команду Молдавии Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Молдавии в раунде плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2019.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Происшествия К Дмитрию Гудкову пришли с обысками Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Армия и оружие Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Футбол «Торино» поспорит с «Сампдорией» за игрока «Зенита» По сообщению TMW, полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может оказаться в итальянском «Торино». Клуб начал переговоры по аренде футболиста.

Политика Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Армия и оружие Украинские военные трижды за неделю подорвались на минах в Донбассе Безсонов отметил, что последний такой инцидент произошёл вечером 23 июля неподалёку от позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнеторецкое — в результате подрыва мины двое украинских сапёров получили тяжёлые ранения.

Общество Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.

Политика «Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.

Общество «Россети» консолидировали 2 тысячи подмосковных СНТ в Подмосковье Свои сети на баланс «дочки» энергохолдинга уже передали около двух тысяч подмосковных СНТ.

Политика Экс-министр американских ВВС прокомментировал маневры секретного челнока Бывший министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности, который прошёл в Аспене (штат Колорадо) с 17 по 20 июля, заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.

Политика Украина задумала расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Происшествия В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

Авто Audi представила новый кроссовер Q3 Sportback Компания Audi рассекретила новый компактный кроссовер под названием Q3 Sportback.

Политика Россиянам разрешили охотиться луками Депутаты нижней палаты парламента приняли закон, согласно которому россияне смогут использовать в ходе охоты луки со стрелами.

Экономика Boeing отчиталась о крупнейшем квартальном убытке в истории — $3 млрд Сегодня, 24 июля, американская аэрокосмическая корпорация Boeing представила финансовую отчетность за второй квартал: чистый убыток компании составил $2,92 млрд (против чистой прибыли $2,2 млрд годом ранее).

Происшествия Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки смога в Бердске По состоянию на 22 июля, в воздухе не было выявлено превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Общество В Европу снова пришла аномальная жара В стране объявлен оранжевый уровень опасности. В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов.