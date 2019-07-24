Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером ВеликобританииГазета.Ru 16:32
Тереза Мэй передала власть своему преемнику Борису Джонсону. Новый премьер-министр Великобритании должен разрешить политический кризис за 99 дней - ровно столько времени осталось до выхода страны из ЕС.
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с чего всё началось
Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает телеканал Sky News.Ведомости10:55
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