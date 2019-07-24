Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером ВеликобританииИнтерфакс 10:39
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си". Ранее на аудиенции королева приняла отставку предыдущей главы британского правительства - Терезы Мэй.
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с чего всё началось
Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает телеканал Sky News.Ведомости10:55
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 15:42, Вашингтон
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Общество
Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле»
Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
Обновлено в 06:58
Политика
В Сети высмеяли «императорский» профиль Макрона
В Сети высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона, опубликовавшего свое фото в круге, которое напомнило пользователям профили древнеримских правителей на монетах.
Обновлено в 10:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Здоровье
Хирурги московской больницы №52 проведут День открытых дверей
В горбольнице №52 департамента здравоохранения Москвы 27 июля пройдет День открытых дверей.
Обновлено в 08:01
Политика
В Турции прокомментировали сообщения о смерти Эрдогана
Турецкие власти опровергли слухи о том, что 65-летний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы скончался в воскресенье, 21 июля, от сердечного приступа.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Оглашены результаты проверки по делу о теракте в метро Петербурга
В среду, 24 июля, в Ленинградском окружном военном суде, где с начала апреля этого года слушается уголовное дело о теракте в метро Петербурга, были оглашены результаты назначенной уже в разгар процесса экспертизы телефонных переговоров.
Обновлено в 08:15
Экономика
Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья.
Обновлено в 06:10
Политика
Джонсон сделал первые назначения в правительстве
Вступивший в среду в должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон сделал первые назначения, информирует «Интерфакс».
Обновлено в 14:42
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Спорт
Ласицкене выиграла чемпионат России
Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала победительницей чемпионата России в Чебоксарах.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Происшествия
К Дмитрию Гудкову пришли с обыском
У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя «Партии перемен» Алексей Обухов.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына
Житель Кубани стал фигурантом уголовного дела после того, как он, предположительно, посадил на цепь своего 10-летнего сына.
Обновлено 22 июля в 12:58
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли в Крыму
Обновлено в 08:54
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Политика
Экс-министр американских ВВС прокомментировал маневры секретного челнока
Бывший министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности, который прошёл в Аспене (штат Колорадо) с 17 по 20 июля, заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.
Обновлено в 14:47
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Музыка
Объявлены номинанты на премию MTV Video Music Awards
Организаторы премии MTV Video Music Awards объявили номинантов.
Обновлено в 04:43
Космос
Опубликованы данные о местонахождении секретных спутников США
Обновлено 22 июля в 21:31
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Координатор московского штаба Навального сообщил о своем задержании
Сотрудники полиции задержали координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Об этом сообщается в Twitter штаба.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Перми чиновница избила ногами бездомного
Женщина пояснила, что таким образом она хотела прогнать мужчину В Перми сотрудница краевого управления Росреестра избивала бездомного мужчину ногами.
Обновлено в 10:16