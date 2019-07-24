с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си". Ранее на аудиенции королева приняла отставку предыдущей главы британского правительства - Терезы Мэй.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Происшествия Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».

Происшествия СК возбудил дело из-за гибели пчел в Орловской области В Орловской области возбуждено уголовное дело из-за массовой гибели пчел в Корсаковском районе.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Политика Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением премьером Великобритании Президент России Владимир Путин поздравил бывшего мэра Лондона и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с назначением его на пост британского премьера.

Политика Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.

Технологии В Boeing заявили о проблемах с новым 777X Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Наука Исследование туринской плащаницы в 1988 году оказалось ошибочным После изучения материала в течение двух лет новая исследовательская группа объявила, что исследование 1988 года было ошибочным, потому что оно не включало изучение всей плащаницы, а только крайние части.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.

Происшествия Сотрудник Росгвардии сбил насмерть школьника под Белгородом Сотрудник Росгвардии в состоянии алкогольного опьянения, находясь не при исполнении служебных обязанностей, сбил на дороге в Белгородской области 15-летнего велосипедиста.

Политика В Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах В среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах. Акция протеста согласована с местными властями.

Футбол «Монако» представил комплект выездной формы видеороликом с Головиным Футбольный клуб «Монако» презентовал новый комплект гостевой формы на предстоящий сезон.

Шоу-бизнес Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.

Политика На Украине предложили расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Финансы Банки резко увеличили запасы валюты Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.

Политика В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.

Экономика В США оштрафовали Facebook на $5 млрд Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.

Авто Из Ford Transit сделали «спортивный» автодом за 100 тысяч долларов Фанат автотуризма Стив Норт сделал заказ Ford Transit Custom со спортивными штрихами от ателье MS-RT.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.

Космос Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России Обложка журнала повторяет номер от 1968 года, где были изображены советский космонавт и американский астронавт.