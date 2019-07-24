Политика

Королева назначила Бориса Джонсона премьером ВеликобританииИнтерфакс 10:39

Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си". Ранее на аудиенции королева приняла отставку предыдущей главы британского правительства - Терезы Мэй.
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Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает
 телеканал Sky News.
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