Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером ВеликобританииИнтерфакс 10:39
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си". Ранее на аудиенции королева приняла отставку предыдущей главы британского правительства - Терезы Мэй.
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с чего всё началось
Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает телеканал Sky News.Ведомости10:55
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