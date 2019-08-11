Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политикахLenta.ru 11:08
Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять». Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Вашингтон
Космос
Астроном-любитель заснял вход метеорита в атмосферу Юпитера
Обновлено в 03:14
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Гаджеты
BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р
Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Происшествия
Иномарка сбила пешехода возле Эрмитажа
Обновлено в 15:39
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Экономика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков
В Сирии 23 военнослужащих правительственной армии погибли и еще семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа.
Обновлено в 17:20
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Футбол
Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас»
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отыграл 69 минут в матче чемпионата Бразилии с «Баией» (2:2). Этот матч стал дебютным в составе «Палмейраса» для 32-летнего бразильца.
Обновлено в 17:55
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»
Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:01
Футбол
ЦСКА – «Сочи»: судья не назначил пенальти и не удалил Миладиновича за удар Чалова
На 90+2-й минуте матча 5-го тура чемпионата России ЦСКА – "Сочи" (0:0) ошибся арбитр Виталий Мешков, не назначивший пенальти в ворота гостей и не удаливший сочинского защитника Ивана Миладиновича, который отмахнулся рукой, ударил Федора Чалова и разбил ему лицо.
Обновлено в 14:19
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Названы сроки завершения госиспытаний новейших Су-57 и МиГ-35
Госиспытания российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены уже в этом году, новейшие истребители МиГ-35 поколения 4++ аттестуют до конца 2021 года.
Обновлено в 18:59
Авто
Volkswagen раскрыл подробности о новом пикапе дешевле Amarok
Старт производства нового пикапа Volkswagen, созданного на базе концепта Tarok, состоится к концу 2020-го года.
Обновлено в 12:44
Культура
Мейвезер пошутил над 50 Cent. Когда-то рэпер сам троллил бойца
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер в своем Instagram пошутил над динамикой продаж альбомов рэпера 50 Cent.
Обновлено в 08:05
Общество
Митинг на проспекте Сахарова сегодня собрал от 50 до 60 тысяч человек
По подсчетам движения «Белый счетчик», через рамки прошли почти 50 тысяч человек, но это без учета тех людей, которых пустили на проспект со стороны Орликова переулка.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Единоборства
Кормье назвал чемпиона UFC Нурмагомедова великим бойцом
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Даниэль Кормье заявил, что российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов является великим бойцом.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына Сегодня Анастасия Шубская поделилась в своем микроблоге радостной новостью: она наконец-то провели обряд крещения сына.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Общество
Начало августа стало самым холодным за последние 69 лет в Москве
Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Певица Наргиз пожаловалась на травлю со стороны Максима Фадеева
Певица Наргиз Закирова рассказала о своем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Мужская сборная России по волейболу завоевала право выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, выиграв отборочную группу Е.
Обновлено в 14:06
Музыка
Дженнифер Лопес устраивает в Петербурге вечеринку
Певица и актриса Дженнифер Лопес даст сегодня концерт в петербургском СКК.
Обновлено вчера в 22:40