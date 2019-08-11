Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политикахLenta.ru 11:08
Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять». Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Армия и оружие
Эксперты оценили маневры российских военных спутников-инспекторов
Эксперты отмечают, что главное назначение экспериментов со спутниками-инспекторами — отработка военных технологий по воздействию на космические аппараты противника в случае войны или в угрожаемый период.
Обновлено 09 августа в 07:07
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Общество
Митинг «Вернем себе право на выборы» в Москве завершился
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился согласованный митинг «Вернем себе право на выборы».
Обновлено вчера в 09:44
Кино
Universal Pictures отменила релиз фильма после стрельбы в США
Обновлено в 06:49
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»
Обновлено в 13:42
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Воронежской области в ДТП на М-4 «Дон» погибли два человека
Два человека погибли, еще два пострадали при столкновении четырех транспортных средств на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 16:19
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Технологии
Паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Во времена холодной войны паранойя военных США привела к тотальной боязни прослушки разведкой СССР.
Обновлено в 10:41
Политика
Туркменистан работает над паромным сообщением с регионами России
Туркменистан рассчитывает запустить паромное сообщение с рядом регионов Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:55
Космос
Две планеты, похожие на Землю, обнаружены в 12,5 световых годах от нас
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках
Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.
Обновлено в 16:32
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен ввести в действие "поправку Магнитского" к закону о санкциях уже после Brexit.
Обновлено в 11:57
Культура
Мейвезер пошутил над 50 Cent. Когда-то рэпер сам троллил бойца
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер в своем Instagram пошутил над динамикой продаж альбомов рэпера 50 Cent.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Протестующие столкнулись с полицией во время акции в Гонконге
Во время столкновений девять человек получили ранения, сотрудник полиции был экстренно доставлен в больницу с ожогами лица.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено в 12:34
Футбол
Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии
Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.
Обновлено в 10:34
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
В Китае отметили новейший российский беспилотник «Охотник»
Журналист китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжан Цзе оценил новейший российский беспилотник "Охотник".
Обновлено в 12:08
Здоровье
В Волгоградской области провели вакцинацию от пневмококковой инфекции
Напомним, по проекту «Старшее поколение» с июля 2019 в отдаленных поселках Волгоградской области начали работу 36 автомобилей – они доставляют пожилых пациентов из дома в медицинские учреждения и обратно.
Обновлено в 06:47
Космос
Российские ученые оценили вероятность выживания тихоходок на Луне
Обновлено 08 августа в 08:13
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с «несогласованным с украинской стороной» посещением Крыма российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:55
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Рашид Рахимов: «„Ахмат“ провел очень плохой первый тайм»
Обновлено в 16:51
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Футбол
На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров
В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.
Обновлено в 05:55