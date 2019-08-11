Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политикахLenta.ru 11:08
Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять». Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.
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Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Обновлено в 12:06
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Футбол
ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:59
Театры
Путин оценил спектакль «Грифон» по пьесе митрополита Тихона
Президент России Владимир Путин посмотрел спектакль «Грифон», поставленный на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический».
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Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно
Пожар произошел на рыболовецком судне в Черном море, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
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Общество
Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста
Специалист Московской службы психологической помощи населению Ольга Шапиро рассказала о методах преодоления кризиса среднего возраста.
Обновлено в 04:46
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
На трассе М7 "Волга" в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщило главное региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:06
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 14:06
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле устроила зажигательные танцы с украинской группой Kazka
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Обновлено в 09:30
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
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Политика
В Крыму назвали бессилием протест Киева из-за поездки Путина
Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что протест МИД Украины из-за поездки президента России Владимира Путина на полуостров свидетельствует о бессилии Киева.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:56
Интернет
Нейросеть научили превращать людей на фото в персонажей аниме
Разработчики из Южной Кореи придумали технологию для создания аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 09:55
Здоровье
В Волгограде родилась «королевская» двойня
Обновлено в 14:10
Экономика
Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное
Слово "война" уже безальтернативно используется для описания торговых отношений США и Китая.
Обновлено в 14:10