Политика

Королева Елизавета разочаровалась в британских политикахLenta.ru 11:08

Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять». Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.
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