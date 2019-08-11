Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политикахLenta.ru 11:08
Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять». Об этом сообщает Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.
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Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
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Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
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В Волгограде родилась «королевская» двойня
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В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
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Обновлено в 12:00
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Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»
Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
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Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
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Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»
Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка
Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".
Обновлено в 15:39
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Любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге
В Санкт-Петербурге в сети быстрого питания произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
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Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
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Обновлено в 08:54
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 16:30
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотника
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, на котором была установлена граната.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Федеральное правительство должно непременно принять предложение Вашингтона и обсудить с США план вывода войск, заявил председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч.
Обновлено вчера в 17:28
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15