Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рожденияBFM.ru 05:59
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой. Ожидается, что Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, посетит вместе с родственниками пасхальную службу в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
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Фонтанка.Ру19 апреля в 14:37
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