Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рожденияBFM.ru 05:59

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой. Ожидается, что Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, посетит вместе с родственниками пасхальную службу в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Как Елизавета II стала главным мем-персонажем в моде?

Собака.ru19 апреля в 11:29

Елизавета II встретила 93-й день рождения на пасхальной службе

Известия12:06

Елизавета II отмечает день рождения

Газета.Ru10:18

У королевы Елизаветы – двойной праздник

Вести.Ru09:10

Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года

РИА Новости04:48

Супруг британской королевы продолжает ездить за рулем, хотя и отказался от прав

Фонтанка.Ру19 апреля в 14:37

Елизавета II отметила 93-летие посещением пасхальной службы вместе с семьей

ТАСС14:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Политика

Порошенко признал свое поражение на выборах

Действующего президента Украины Петра Порошенко поддержали лишь 27,3 процента избирателей. Результаты опросов Порошенко узнал в своем штабе.
Обновлено в 13:36
Политика

Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык

Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Авто

Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года

Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 12:46
Происшествия

Министр культуры Франции заявил, что Нотр-Дам почти полностью спасен

Министр культуры Франции Франк Риестер заявил в субботу, что пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери почти полностью спасен от риска разрушения.
Обновлено в 06:09
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» благодаря голам Рассказова и Гулиева

Обновлено в 13:57
Кино

41-й ММКФ. Главное кинособытие этой недели

41-й Московский международный кинофестиваль начал работу, как и прошлый, сороковой, на два месяца раньше прежних сроков.
Обновлено в 13:29
Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.
Обновлено в 14:34
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия

Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

Обновлено в 12:31
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Экономика

Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ

Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Бабченко: Украина, ты одурела

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено в 14:10
Политика

В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

В начале апреля Зеленский рассказывал, что готов к переговорам с президентом Владимиром Путиным ради прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:00
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе

Обновлено в 12:42
Политика

На выборах президента Украины проголосовало 45% избирателей

Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Здоровье

Медики назвали самый полезный для здоровья печени фрукт

Эксперты отмечают, абрикос полезен не только как фрукт сам по себе, но и в переработанном виде.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла собственные слова о разводе Семена Слепакова

По словам журналистки, скандальный выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак !", главное героиней которого стала балерина, она сняла для того, чтобы повеселить зрителей, а не для того, чтобы высмеять Анастасию.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

Обновлено в 06:28
Политика

Кадыров пожелал Зеленскому удачи в единении народов России и Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к одержавшему, по данным экзит-полов, победу во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 14:55
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елизавета II
Британская королева
Ныне царствующая королева Великобритании из Виндзорской династии. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное