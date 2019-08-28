с чего всё началось

Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября. Он возобновит свою деятельность всего за две недели до намеченного выхода государства из Евросоюза.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Шоу-бизнес Хилари Дафф похвасталась стройной фигурой после рождения второго ребенка В октябре прошлого года Хилари Дафф стала мамой во второй раз.

Политика На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора» На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия В Колумбии наркоторговцы попытались провезти 300 кг марихуаны в гробах Колумбийская полиция задержала наркоторговцев, пытавшихся провезти в гробах около 300 кг марихуаны.

Экономика Долги по пошлинам и налогам на временно ввозимые автомобили превысили 8,5 млрд рублей Сумма задолженности по таможенным пошлинам и налогам на временно ввозимые в РФ автомобили превысила 8,5 млрд рублей, говорится в отчете Счетной палаты РФ о результатах контрольного мероприятия по проверке деятельности таможенных органов в 2016-2018 годах.

Общество Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян В Росстате проанализировали кулинарные предпочтения россиян, а также то, насколько калориен среднесуточный рацион жителей разных регионов страны.

Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне» «Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Финансы Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.

Политика Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе Уточняется, что президенты обсудили намерение увеличить торговый оборот между странами до $100 млрд и условились продолжать сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе, а также обеспечение защиты местных жителей.

Политика Путин перенес полпредство в ДФО из Хабаровска во Владивосток Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, на остров Русский.

Общество Разработаны правила этики для учителей Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников разослано в регионы.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Политика Путин угостил Эрдогана мороженым на МАКС Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС в Жуковском угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и всю делегацию мороженым.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Политика Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.

Политика Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Происшествия Массовое отравление роллами произошло в Самаре В Самаре 48 человек отравились роллами из доставки еды. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА "Новости".