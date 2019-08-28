Политика
Газета.RuКоролева одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября. Он возобновит свою деятельность всего за две недели до намеченного выхода государства из Евросоюза.
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с чего всё началось
Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц, сообщило издание Sky News, опубликовав в подтверждение заявление Тайного Совета Великобритании, состоящего из советников королевы.Коммерсантъ11:29
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Уточняется, что президенты обсудили намерение увеличить торговый оборот между странами до $100 млрд и условились продолжать сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе, а также обеспечение защиты местных жителей.
Газета.Ru 18:15
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Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
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Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС в Жуковском угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и всю делегацию мороженым.
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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
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Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
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В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
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