Политика

Газета.RuГазета.RuКоролева одобрила приостановку работы парламента Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября. Он возобновит свою деятельность всего за две недели до намеченного выхода государства из Евросоюза.
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Королева Великобритании Елизавета II одобрила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента более чем на месяц, сообщило издание Sky News
, опубликовав в подтверждение заявление Тайного Совета Великобритании, состоящего из советников королевы.
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