Политика

РИА НовостиРИА НовостиКоролева Британии одобрила приостановку работы парламента

Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Елизавета II по просьбе Джонсона приостановила работу парламента

Интерфакс10:18

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

РЕН ТВ10:40

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

РБК10:25

Глава лейбористов раскритиковал решение Джонсона по работе парламента

RT на русском10:56

Оппозиция попросила королеву Британии о встрече

РИА Новости10:58

Борис Джонсон отодвинул начало работы парламента на пять недель

Коммерсантъ07:23

Трамп считает, что Корбину будет сложно добиться вотума недоверия кабинету Джонсона

ТАСС10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Общество

В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей

ТАСС 10:58
Происшествия

Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Происшествия

В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.
RT на русском 10:00
Экономика

Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным

На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы.
Российская газета 08:56
Армия и оружие

Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35

Военное обозрение 07:27
Футбол

Бывший врач сборной Колумбии назвал Хамеса Родригеса лентяем

Спорт-Экспресс 07:08
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Политика

Сенатор США получил отказ в получении российской визы

На сайте конгрессмена указано, что российская сторона отказала американцу Джонсону в выдаче российского визы.
NewInform 26 августа в 21:32
Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Шоу-бизнес

Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах

Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях.
РИА Новости 10:02
Происшествия

16 детей заболели синдромом оборотня в Испании

В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Авто

Обновленный Lexus RX добрался до дилеров

Официальный старт продаж обновленного кроссовера Lexus RX намечен на 5 сентября.
Новые автомобили 01:07
Политика

Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными

Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".
ТАСС 09:22
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Здоровье

Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Sport24.ru 03:31
Политика

США ужесточили пошлины против Китая

Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
Взгляд.ру 10:30
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика

Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Политика

Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Общество

Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа

Российская газета вчера в 10:14
Общество

Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей

Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Происшествия

12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Происшествия

Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек

Российская газета 08:13
Происшествия

На Украине арестовали экс-главу Минздрава

Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу Министерства здравоохранения Украины Раису Богатырёву.
RT на русском 10:56
Армия и оружие

В России разрабатывают принципиально новый вертолет

Российские специалисты создают принципиально новый вертолет, который совместит в себе ряд инновационных наработок.
Политическая Экспертиза 01:04
Политика

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Общество

В ближайшие сутки в московский регион придет мороз

Похолодание до -2 градусов ожидается в ближайшие сутки в столичном регионе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Метеобюро Москвы и области.
Интерфакс 03:44
Шоу-бизнес

Мама Тимати рассказала историю сделанного в 16 лет аборта

С некоторых пор мама музыканта активно делится с пользователями интернета семейными фото и рассказами.
Суть событий 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное