Футбол
Король футбола Пеле госпитализирован в ПарижеВести.Ru 10:10
Великий бразильский футболист Эдсон Арантес ддо Насименто, более известный, как Пеле, был госпитализирован в Париже. У 78-летнего Короля футбола поднялась температура. Пеле находится с визитом в столице Франции.
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