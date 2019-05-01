Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраныLenta.ru вчера в 11:55
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters. 66-летний тайский король сделал это заявление за несколько дней до коронации. Торжественные мероприятия по вступлению Рамы Х на престол пройдут 4-6 мая.
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Политика
Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница
Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Интернет
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Общество
Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
2 мая британской принцессе исполняется 4 года. Снимки сделала ее мать, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.
Обновлено в 05:56
Политика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Политика
Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ
Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин уволил главу московского ГИБДД
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
В Госдуме потребовали прекратить травлю Алсу и ее дочери
Политики, которые выступили в поддержку Алсу, убеждены, что тот негатив, направленный против знаменитости, стал переходить все границы.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Махачкале загорелся оружейный магазин
В оружейном магазине «Арбалет» в Махачкале произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Одессе поминают погибших 2 мая 2014 года
Обновлено в 02:52
Происшествия
Девять человек пострадали при столкновении машин в Калужской области
Девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в ДТП в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГИБДД России.
Обновлено в 07:23
Политика
Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»
«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сети появились восемь фотографий из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", на которых, согласно New York Post, показаны "ключевые моменты" эпизода.
Обновлено в 06:08
Авто
Автоконцерн Fiat завершает продажи пикапа Fullback
При создании Fiat Fullback в качестве основы использовался пикап Mitsubishi L200.
Обновлено вчера в 09:12
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова подала жалобу на действия французской полиции во время манифестации в Париже в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).
Обновлено в 07:58
Музыка
IC3PEAK возвращаются в Петербург после «страшной сказки»
8 мая дуэт IC3PEAK, ставший дико популярным на фоне гонений со стороны силовиков и властей в конце 2018 года, даст в Петербурге большой сольный концерт.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В штабе Зеленского заговорили об амнистии для ополченцев Донбасса
Советник Владимира Зеленского Иван Апаршин рассказал о том, что амнистия для ополченцев Донбасса возможна.
Обновлено в 07:33
Наука
Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета
Согласно выдвинутой учеными гипотезе, тибетцы приобрели его именно от денисовских людей примерно 40–50 тысяч лет назад, а не в результате эволюции, как считалось ранее.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Футбол
Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою
Два истребителя американских военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаи (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
Обновлено вчера в 16:26
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне
Напомним, как писал сайт kp.ru, на заседании ФРС 20 марта также было принято решение о сохранении ставки на прежнем уровне в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых.
Обновлено вчера в 19:08
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13