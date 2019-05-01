Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраныLenta.ru вчера в 11:55
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters. 66-летний тайский король сделал это заявление за несколько дней до коронации. Торжественные мероприятия по вступлению Рамы Х на престол пройдут 4-6 мая.
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Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»
Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Политика
Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая
Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленский определился с главой администрации
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье
Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением
Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Энергетика
США утроили объем поставок СПГ в ЕС
Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено в 03:30
Происшествия
У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга
Обновлено вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Культура
Звезда «Игры престолов» вышла замуж
Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
Обновлено в 05:40
Общество
Россияне стали продавать дачи из-за налога
Россияне начали массово продавать загородные дачи и дома, об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость»; по мнению экспертов, это происходит из-за нового налога, который гражданам вскоре придется уплачивать из-за «дачной амнистии».
Обновлено в 07:05
Происшествия
В ООН отчитали Украину за провал расследования трагедии в Одессе
По словам Фрейзер, радикальные националистические активисты систематически срывают судебные заседания по делу одесской трагедии.
Обновлено в 06:33
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба
Владельцы «ПСЖ» охладели к клубу и могут снизить финансирование ради приобретения итальянской «Ромы».
Обновлено в 04:59
Политика
Зеленского призвали встать на колени за дела Порошенко в Одессе
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Общество
Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность
Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Политика
«Только граница». Зеленский рассказал, чего общего у России и Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что после «аннексии» Крыма и «агрессии» в Донбассе у России и Украины из общего осталась только государственная граница протяженностью в 2295 километров и 400 метров.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Фармацевт посоветовал жителям Волгограда не употреблять БАДы
Почему не стоит использовать БАДы, расскажут специалисты. Волгоград, 2 мая / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при пожаре в общежитии в Нур-Султане
По меньшей мере 20 человек обратились за медицинской помощью после пожара в общежитии в Нур-Султане в четверг.
Обновлено в 03:42
Политика
Милонов предложил проверить Резника на наркотики
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил депутату ЗакСа Максиму Резнику пройти совместный тест на наркотики, сообщает 78.ru.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Турки показали свое оружие из «Звездных войн»
Обновлено в 06:55
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие
Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе
Обновлено в 07:19
Футбол
Мюллер может продолжить карьеру в Серии А
Форвард «Баварии» Томас Мюллер летом может перебраться в Италию. К 29-летнему немцу проявляют интерес «Милан» и «Интер».
Обновлено в 06:50
Футбол
У Икера Касильяса случился инфаркт
У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Энергетика
Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с «Дружбой»
В ответ на приостановку поставок российской нефти Urals, вызванных загрязнением, Польша распечатала собственные аварийные запасы, об этом сообщило международное энергетическое агентство (IEA).
Обновлено в 07:37
Спорт
Красноярск стал единственным претендентом на ЧМ-2025 по фристайлу
Международная федерация лыжного спорта (FIS) зарегистрировала заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в 2025 году.
Обновлено в 06:32