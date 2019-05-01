Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраныLenta.ru вчера в 11:55

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters. 66-летний тайский король сделал это заявление за несколько дней до коронации. Торжественные мероприятия по вступлению Рамы Х на престол пройдут 4-6 мая.
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Король Таиланда женился на генерале за несколько дней до коронации

Московский Комсомолец06:15

Король Таиланда вступил в брак с генералом

Вести.Ruвчера в 09:15

Король Таиланда женился на генерале

РБКвчера в 12:39

Король Таиланда удивил мир женитьбой на генерале

Газета.Ruвчера в 14:16

СМИ: король Таиланда женился

ТАССвчера в 09:53

Король Таиланда объявил о женитьбе

Известиявчера в 09:23

Король Таиланда Рама X женился на главе своей охраны

Эхо Москвы06:04
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Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

Обновлено в 02:48
Политика

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Общество

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты

Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

Обновлено в 06:51
Происшествия

Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года

Обновлено в 02:40
Музыка

Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Здоровье

В Волгограде провели уникальную операцию женщине из Калмыкии

С 2017 года в перинатальном центре №2 освоен новый метод, позволяющий эффективно проводить реконструктивно-пластические операции при врастании плаценты.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Ради сына. Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе

Говоря о причинах случившегося, Собчак заявила, что они не смогли сохранить свою любовь, при этом она не стала упоминать о романе с режиссером Константином Богомоловым. скриншот Instagram Stories Ксении Собчак и Максима Виторгана О личной жизни Виторгана после развода до недавнего времени ничего не сообщалось.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Один из шести детей, пострадавших в ДТП под Калугой, погиб

Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося в четверг на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области, в котором пострадали еще восемь человек.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром

Китайские СМИ обратили внимание на развитие Вооруженных сил России, которые в последние годы серьезно комплектуются современными образцами военной техники.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес

Актер Джуд Лоу тайно женился на подруге

Британский актер Джуд Лоу тайно женился в Лондоне на своей подруге Филлипе Коан.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

В Одессе подростка задержали из-за советской символики на одежде

Обновлено в 09:31
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь

Обновлено в 06:24
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Политика

Лавров назвал неправдой заявления США о роли России в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой высказывания представителей США о роли России в ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 10:10
Политика

Преемница Меркель выступила за «Северный поток — 2»

Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью агентству DPA заявила о поддержке проекта "Северный поток — 2". Об этом пишет Das Bild.
Обновлено в 08:07
Гаджеты

Телевизоры Huawei получат встроенный модем 5G

Разговоры о внедрении в телевизоры Huawei модема сотовых сетей пятого поколения подтвердились.
Обновлено в 05:03
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни

В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Политика

США назвали российский газ дешевым и ненадежным

Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья

Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Кино

В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»

В сети появились восемь фотографий из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", на которых, согласно New York Post, показаны "ключевые моменты" эпизода.
Обновлено в 06:08
Политика

Следующие слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначены на 30 мая, передает ТАСС.
Обновлено в 07:08
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
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Таиландский король
Король Таиланда из династии Чакри, провозглашённый 1 декабря 2016 года. Единственный сын короля Пхумипона Адульядета.. В 64 года Вачиралонгкорн стал старейшим по возрасту принцем, принявшим королевский титул.
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