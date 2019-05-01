Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраныLenta.ru вчера в 11:55

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters. 66-летний тайский король сделал это заявление за несколько дней до коронации. Торжественные мероприятия по вступлению Рамы Х на престол пройдут 4-6 мая.
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Король Таиланда объявил о браке с генералом

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Известиявчера в 09:23

Король Таиланда удивил мир женитьбой на генерале

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Король Таиланда женился на генерале, начальнице его личной охраны

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СМИ: король Таиланда женился

ТАССвчера в 09:53

Король Таиланда женился на генерале

РБКвчера в 12:39

Король Таиланда вступил в брак с генералом

Вести.Ruвчера в 09:15
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На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания

В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
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46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
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Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

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Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

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Обновлено в 01:55
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
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Хоккей

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Российский форвард Александр Радулов обновил личный рекорд по очкам, набранным в течение одного плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 02:31
Происшествия

Пожар в русской школе в Сухуме потушен

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Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
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Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Кино

Фильм «Мстители: Финал» собрал в России 1 млрд рублей за три дня

Обновлено вчера в 10:17
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 64,6-64,68 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 64,67 руб. - это на 21,5 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Обновлено 30 апреля в 03:26
Политика

Президент Грузии отменила визит в США

Официальный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в США отменен.
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Шоу-бизнес

47-летняя Нонна Гришаева показала стройную фигуру в облегающем наряде

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Музыка

Billboard назвал лучших музыкантов года

В 2018 году лучшим исполнителем по версии Billboard стал Эд Ширан.
Обновлено в 04:11
Экономика

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна с Еленой Степаненко

В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко, пишет «Комсомольская правда».
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Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Политика

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Ситуацию с нефтью между Белоруссией и России можно назвать «спором хозяйствующих субъектов, который вышел на политический уровень», сказал "Эху Москвы" Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Обновлено вчера в 17:04
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Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
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Под Марксом в массовой аварии пострадали четыре человека

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы случившегося, участниками массовой аварии ночью 1 мая стали автомобили BMW X6, Lada Priora и Mitsubishi Galant.
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В городе Тольятти (Самарская область) добровольцы и полиция ищут пропавшую в торговом центре "Акварель" трехлетнюю девочку.
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У голкипера Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды. Это произошло во время тренировки «Порту».
Обновлено вчера в 11:05
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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
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