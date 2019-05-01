Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраныLenta.ru вчера в 11:55

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters. 66-летний тайский король сделал это заявление за несколько дней до коронации. Торжественные мероприятия по вступлению Рамы Х на престол пройдут 4-6 мая.
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Король Таиланда объявил о браке с генералом

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РБКвчера в 12:39

Король Таиланда вступил в брак с генералом

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СМИ: король Таиланда женился

ТАССвчера в 09:53

Король Таиланда объявил о женитьбе

Известиявчера в 09:23

Король Таиланда удивил мир женитьбой на генерале

Газета.Ruвчера в 14:16
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Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

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Источники сообщили о гибели двух человек при протестах в Венесуэле

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Политика

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Общество

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Спорт

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Обновлено вчера в 13:11
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Компании Apple снова не понравился чужой логотип. На сей раз под прицелом оказалась велосипедная трасса в Германии

Справедливости ради, стоит отметить, что в этот раз дело не только в условном сходстве логотипов, но и в том факте, что слово «Apfel» и выглядит похожим на слово «Apple», и переводится ровно так же.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе

Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
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Общество

Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей

Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
Обновлено в 00:42
Авто

Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»

Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

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Технологии

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Сервис онлайн-вызова такси Uber, стремящийся заручиться одобрением инвесторов и регуляторов перед выходом на фондовый рынок, представил лондонским пользователям новую функцию.
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Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы

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Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

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Около двух тысяч посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центре "Сильвер Молл" в Иркутске из-за возгорания кровли, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
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