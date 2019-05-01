Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраныLenta.ru вчера в 11:55

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters. 66-летний тайский король сделал это заявление за несколько дней до коронации. Торжественные мероприятия по вступлению Рамы Х на престол пройдут 4-6 мая.
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