Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраныLenta.ru вчера в 11:55
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters. 66-летний тайский король сделал это заявление за несколько дней до коронации. Торжественные мероприятия по вступлению Рамы Х на престол пройдут 4-6 мая.
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Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
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Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
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Мероприятие началось с десяти утра под громким лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
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Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
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Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
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Кикабидзе обратился к Зеленскому
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
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Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
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Экс-сотрудник ЦРУ признался в работе на китайскую разведку
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи секретной информации Китаю.
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Правительство России направило в регионы порядка 2 млрд рублей на проекты по повышению производительности труда.
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Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт уходит из состава правления Alphabet, материнской компании Google.
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