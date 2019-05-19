Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеровРИА Новости вчера в 23:26

Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МИД королевства.
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Король Саудовской Аравии созвал экстренный саммит стран Лиги арабских государств

Коммерсантъ00:45

ОАЭ приветствуют призыв Эр-Рияда созвать саммит лидеров арабских стран

RT на русскомвчера в 20:08

В ОАЭ поддержали решение Саудовской Аравии о созыве экстренных встреч арабских лидеров

ТАССвчера в 23:20

Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит

Российская газетавчера в 21:24

Саудовский король созвал экстренную встречу лидеров арабских стран

РБКвчера в 20:45

Американцы создают «арабскую НАТО». Помешает ли им Россия

РИА Новости01:00

Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров

ТК Звездавчера в 18:58
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 05:52
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику

Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Политика

В МИД КНР призвали США к сдержанности в отношении Ирана

Глава МИД КНР Ван И во время телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео призвал Америку действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Обновлено в 05:30
Футбол

Парфёнов: «Горд парнями, сегодня они показали характер»

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с "Локомотивом" (2:2).
Обновлено в 07:24
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Футбол

Названа минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу

Минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30.
Обновлено в 06:31
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Авто

Названы самые популярные версии LADA Vesta в России

В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.
Обновлено в 07:00
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено 17 мая в 10:00
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у бывших полковников ФСБ деньгами

Напомним, 17 мая стало известно, что у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.
Обновлено в 06:22
Здоровье

С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями

Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.
Обновлено 17 мая в 12:39
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Общество

В Челябинской области снова выпадет снег

В воскресенье, 19 мая, в Челябинской области днём ожидается +9,+14 градусов. Облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди.
Обновлено 17 мая в 03:05
Происшествия

Столкновение двух поездов произошло на Филиппинах, есть пострадавшие

Как минимум 34 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на Филиппинах.
Обновлено в 07:52
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Машина с дипномерами сгорела в Москве

Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Футбол

«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»

Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
Обновлено в 07:54
Футбол

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии

Мерсисайдцы сыграют за этот трофей впервые с 2006 года, тогда в Кардиффе был обыгран «Челси» (2:1). Дата и время матча за Суперкубок Англии-2019 станут известны позже.
Обновлено вчера в 14:40
Авто

С БЕНЗИНОМ В КРОВИ

Одним словом «Автосалон МК» на юбилейном празднике газеты кипит, бурлит, фонтанирует эмоциями тех, кто родился с бензином в крови.
Обновлено в 05:55
Общество

В Кронштадте восстановили первый советский морской робот

Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.
Обновлено в 07:29
Музыка

Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Кино

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Российский бегун умер во время полумарафона

Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:02
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