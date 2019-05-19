Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеровРИА Новости вчера в 23:26
Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МИД королевства.
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Политика
В МИД КНР призвали США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И во время телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео призвал Америку действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 05:30
Футбол
Парфёнов: «Горд парнями, сегодня они показали характер»
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с "Локомотивом" (2:2).
Обновлено в 07:24
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Футбол
Названа минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу
Минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30.
Обновлено в 06:31
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Авто
Названы самые популярные версии LADA Vesta в России
В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.
Обновлено в 07:00
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено 17 мая в 10:00
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у бывших полковников ФСБ деньгами
Напомним, 17 мая стало известно, что у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.
Обновлено в 06:22
Здоровье
С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек
"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями
Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.
Обновлено 17 мая в 12:39
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Общество
В Челябинской области снова выпадет снег
В воскресенье, 19 мая, в Челябинской области днём ожидается +9,+14 градусов. Облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди.
Обновлено 17 мая в 03:05
Происшествия
Столкновение двух поездов произошло на Филиппинах, есть пострадавшие
Как минимум 34 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на Филиппинах.
Обновлено в 07:52
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Машина с дипномерами сгорела в Москве
Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Футбол
«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»
Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
Обновлено в 07:54
Футбол
«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии
Мерсисайдцы сыграют за этот трофей впервые с 2006 года, тогда в Кардиффе был обыгран «Челси» (2:1). Дата и время матча за Суперкубок Англии-2019 станут известны позже.
Обновлено вчера в 14:40
Авто
С БЕНЗИНОМ В КРОВИ
Одним словом «Автосалон МК» на юбилейном празднике газеты кипит, бурлит, фонтанирует эмоциями тех, кто родился с бензином в крови.
Обновлено в 05:55
Общество
В Кронштадте восстановили первый советский морской робот
Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.
Обновлено в 07:29
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Российский бегун умер во время полумарафона
Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:02