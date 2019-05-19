Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеровРИА Новости вчера в 23:26

Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МИД королевства.

Шоу-бизнес Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".

Политика В МИД КНР призвали США к сдержанности в отношении Ирана Глава МИД КНР Ван И во время телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео призвал Америку действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку.

Происшествия При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.

Музыка Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.

Авто Названы самые популярные версии LADA Vesta в России В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.

Экономика Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5% По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у бывших полковников ФСБ деньгами Напомним, 17 мая стало известно, что у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.

Здоровье С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек "С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Политика Зеленский после инаугурации встретится с иностранными делегациями Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщил агентству УНН, что после инаугурации и вступлении в должность новый глава государства проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.

Общество В Челябинской области снова выпадет снег В воскресенье, 19 мая, в Челябинской области днём ожидается +9,+14 градусов. Облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди.

Происшествия Столкновение двух поездов произошло на Филиппинах, есть пострадавшие Как минимум 34 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на Филиппинах.

Политика SpaceX подала иск к правительству США Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.

Происшествия Машина с дипномерами сгорела в Москве Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.

Происшествия Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.

Политика Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.

Футбол «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии Мерсисайдцы сыграют за этот трофей впервые с 2006 года, тогда в Кардиффе был обыгран «Челси» (2:1). Дата и время матча за Суперкубок Англии-2019 станут известны позже.

Авто С БЕНЗИНОМ В КРОВИ Одним словом «Автосалон МК» на юбилейном празднике газеты кипит, бурлит, фонтанирует эмоциями тех, кто родился с бензином в крови.

Общество В Кронштадте восстановили первый советский морской робот Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.

Музыка Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.

Кино Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов» Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».