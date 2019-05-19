Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеровРИА Новости вчера в 23:26
Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МИД королевства.
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Музыка
Киркоров оценил результат Лазарева на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 22:10
Авто
Ferrari отзывает две тысячи автомобилей с китайского рынка
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Одессе загорелся бывший военный склад
В Одессе загорелся бывший военный склад.
Обновлено в 05:03
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
В Ханты-Мансийске мужчина погиб, упав с автомобильного моста
В Ханты-Мансийске следователи устанавливают обстоятельства гибели 26-летнего мужчины, который упал с конструкции автомобильного моста.
Обновлено в 02:09
Политика
Мария Бутина записала видеообращение
Обновлено в 06:04
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»
Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка
Обновлено в 03:30
Политика
«Росатом» попросил Набиуллину стать «крестной матерью» ледокола
Госкорпорация «Росатом» обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой стать «крестной матерью» атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 06:29
Авто
Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов
Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку
Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле
Обновлено в 05:11
Футбол
Стали известны 20 команд, которые выступят в ЛЧ
По итогам европейских чемпионатов определились 20 команд, которые уже гарантировано выступят в групповой стадии Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу
В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Хоккей
Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Общество
В Екатеринбурге прошел мокрый снег с градом
На севере Свердловской области дождь может перемежаться с мокрым снегом.
Обновлено в 04:22
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Футбол
У футболиста сборной России намечена свадьба на день игры с Сан-Марино
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин, попавший в расширенный список кандидатов в российскую сборную, отметил, что на день, когда наша команда встретится с Сан-Марино (8 июня), у него назначена свадьба.
Обновлено в 05:46
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Навязчивое сексуальное поведение и видеоигры попали в список ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует навязчивое сексуальное поведение и зависимость от азартных видеоигр в интернете как заболевания, которые войдут во всемирный каталог нарушений здоровья.
Обновлено в 04:17
Политика
Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили
Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 06:00