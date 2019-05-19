Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеровРИА Новости вчера в 23:26

Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МИД королевства.
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Король Саудовской Аравии созвал экстренный саммит стран Лиги арабских государств

Коммерсантъ00:45

Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров

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В ОАЭ поддержали решение Саудовской Аравии о созыве экстренных встреч арабских лидеров

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РИА Новости01:00
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В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
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Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

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Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
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