Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеровРИА Новости вчера в 23:26

Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МИД королевства.
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Король Саудовской Аравии созвал экстренный саммит стран Лиги арабских государств

Коммерсантъ00:45

Американцы создают «арабскую НАТО». Помешает ли им Россия

РИА Новости01:00

Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров

ТК Звездавчера в 18:58

Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит

Российская газетавчера в 21:24

Саудовский король созвал экстренную встречу лидеров арабских стран

РБКвчера в 20:45

ОАЭ приветствуют призыв Эр-Рияда созвать саммит лидеров арабских стран

RT на русскомвчера в 20:08

В ОАЭ поддержали решение Саудовской Аравии о созыве экстренных встреч арабских лидеров

ТАССвчера в 23:20
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Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Музыка

«Одноглазая» Мадонна выступила на «Евровидении»: фото и видео со сцены

Всемирно известная певица Мадонна выступила на конкурсе "Евровидение-2019" перед началом офицального подсчёта голосов.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Музыка

Представитель Нидерландов стал победителем «Евровидения»

В этом году по результатам голосования профессионального жюри и жителей Европы и Австралии победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade», который получил 492 балла.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Музыка

Кончита Вурст оценила песню Лазарева

Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Три человека погибли в пожаре в оренбургском селе

Обновлено в 03:02
Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Экономика

Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000%

Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg.
Обновлено 17 мая в 11:17
Политика

В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов

В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Общество

Бутина записала видеообращение в тюрьме

Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Политика

Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео

Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье

Осипов поблагодарил врачей, набирающих детей для лечения в Москве

Врио губернатора края Александр Осипов 19 мая пообщался с сотрудниками детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, которые в течение двух дней проконсультируют забайкальских детей с тяжелыми диагнозами и отберут тех, кто отправится на лечение в Москву.
Обновлено в 03:05
Здоровье

Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановить

По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 01:35
Общество

Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях

Обновлено вчера в 16:28
Политика

Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили

Ранее Саакашвили посоветовал новоизбранному президенту Украины отказаться от переговоров с Россией.
Обновлено в 04:54
Религия

В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен

В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Протестовавших против «Евровидения» ортодоксальных иудеев задержали

Полиция Израиля разогнала акцию протеста, устроенную в Иерусалиме представителями ортодоксальной еврейской общины, недовольными тем, что "Евровидение" проводится во время шабата.
Обновлено в 03:53
Здоровье

Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

Обновлено в 03:11
Спорт

Киселев и Архипова стали победителями московского полумарафона

Степан Киселев и Татьяна Архипова стали победителями московского полумарафона, который прошел в столице в воскресенье.
Обновлено в 04:53
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

На Урале 12-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле

В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
Обновлено в 04:19
Здоровье

Врачи рекомендуют тюменцам ежегодно проверять состояние печени

Как рассказал заведующий инфекционным отделением, врач-инфекционист Денис Селезнев, эластометрия позволяет провести исследование структуры печени, проанализировать выраженность фиброза печени.
Обновлено в 03:19
Политика

Зеленский может распустить Раду, но в этом нет никакого смысла - Ищенко

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский может распустить нынешний созыв Верховной Рады, но в этой затее нет никакого смысла.
Обновлено в 04:41
Здоровье

Врачи из Петрозаводска едут консультировать жителей Пудожа

В Пудож едет «Десант здоровья». В центре медицинской профилактики Карелии рассказывают, что акция пройдет 23 мая.
Обновлено в 03:28
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