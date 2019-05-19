Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеровРИА Новости вчера в 23:26
Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МИД королевства.
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Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Музыка
«Одноглазая» Мадонна выступила на «Евровидении»: фото и видео со сцены
Всемирно известная певица Мадонна выступила на конкурсе "Евровидение-2019" перед началом офицального подсчёта голосов.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Музыка
Представитель Нидерландов стал победителем «Евровидения»
В этом году по результатам голосования профессионального жюри и жителей Европы и Австралии победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade», который получил 492 балла.
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Музыка
Кончита Вурст оценила песню Лазарева
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Три человека погибли в пожаре в оренбургском селе
Обновлено в 03:02
Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Экономика
Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000%
Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg.
Обновлено 17 мая в 11:17
Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Политика
Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео
Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье
Осипов поблагодарил врачей, набирающих детей для лечения в Москве
Врио губернатора края Александр Осипов 19 мая пообщался с сотрудниками детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, которые в течение двух дней проконсультируют забайкальских детей с тяжелыми диагнозами и отберут тех, кто отправится на лечение в Москву.
Обновлено в 03:05
Здоровье
Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановить
По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 01:35
Общество
Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили
Ранее Саакашвили посоветовал новоизбранному президенту Украины отказаться от переговоров с Россией.
Обновлено в 04:54
Религия
В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен
В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Протестовавших против «Евровидения» ортодоксальных иудеев задержали
Полиция Израиля разогнала акцию протеста, устроенную в Иерусалиме представителями ортодоксальной еврейской общины, недовольными тем, что "Евровидение" проводится во время шабата.
Обновлено в 03:53
Здоровье
Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете
Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено вчера в 12:06
Спорт
Киселев и Архипова стали победителями московского полумарафона
Степан Киселев и Татьяна Архипова стали победителями московского полумарафона, который прошел в столице в воскресенье.
Обновлено в 04:53
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
На Урале 12-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле
В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
Обновлено в 04:19
Здоровье
Врачи рекомендуют тюменцам ежегодно проверять состояние печени
Как рассказал заведующий инфекционным отделением, врач-инфекционист Денис Селезнев, эластометрия позволяет провести исследование структуры печени, проанализировать выраженность фиброза печени.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский может распустить Раду, но в этом нет никакого смысла - Ищенко
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский может распустить нынешний созыв Верховной Рады, но в этой затее нет никакого смысла.
Обновлено в 04:41
Здоровье
Врачи из Петрозаводска едут консультировать жителей Пудожа
В Пудож едет «Десант здоровья». В центре медицинской профилактики Карелии рассказывают, что акция пройдет 23 мая.
Обновлено в 03:28