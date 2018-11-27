Король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной. Церемония прошла в Подмосковье. По данным малайзийского издания Rakyatku News, Воеводина ради свадьбы с королём приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.

Король Малайзии женился в Подмосковье на «Мисс Москва — 2015»

Транспорт Транспорт Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Общество Общество Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт

Общество Общество Защита Бутиной потребовала перевести ее из одиночной камеры Защита россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США в незаконной работе на правительство РФ, требует перевести ее на общие условия содержания из одиночного заключения, говорится в документах суда.

Общество Общество Оскверненные памятник и могилу Канта в Калининграде очистили от краски Памятник и могила немецкого философа Иммануила Канта в Калининграде, оскверненные неизвестными, очистили от краски.

Общество Общество Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.

Общество Общество Пермский чиновник посоветовал отменить концерт группы IC3PEAK Арт-директор бара в Перми, в котором должно пройти выступление группы IC3PEAK, Давид Шелтер утверждает, что городские власти якобы рекомендовали отменить концерт ввиду суицидальной направленности песен коллектива.

Общество Общество Минэкономразвития назначило нового директора Кадастровой палаты Директором Кадастровой палаты Росреестра стал Парвиз Тухтасунов, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в РБК.

Транспорт Транспорт Минтранс посоветовал использовать желтую разметку для разделения полос Минтранс рекомендовал использовать желтую разметку для обозначений линий, разделяющих встречные полосы движения на дорогах.

Общество Общество В Египте обнаружили восемь загадочных мумий в цветных саркофагах В Египте недалеко от Каира в районе Дахшур археологи нашли восемь саркофагов из известняка с хорошо сохранившимися мумиями, которые были помещены в дополнительные цветные внутренние саркофаги.

Общество Общество Песни Элджея носят антиобщественное содержание, считают в Якутии В министерстве по физической культуре и спорту Якутии считают, что песни рэпера Элджея, который ранее отменил выступление в Якутске, носят антиобщественное содержание и могут привести к удару по моральным и нравственным ценностям общества.

Здоровье Здоровье В России решили наказать клинику за женское обрезание Агентству городских новостей «Москва» в клинике сообщили, что якобы не делают женское обрезание несовершеннолетним, а взрослым оно проводится по медицинским показаниям и частично.

Общество Общество ФСО предупредила о новом этапе учений в районе Кремля "Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

Общество Общество Большинство россиян поддержали повышение возраста для покупки алкоголя Большинство россиян (78%) поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Против выступает 21% респондентов.

Общество Общество ЕСПЧ вновь признал незаконными запреты гей-парадов в России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь пришел к выводу, что в России незаконно запрещают проведение гей-парадов и призвал власти страны устранить нарушения.