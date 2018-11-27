Общество
Король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной. Церемония прошла в Подмосковье. По данным малайзийского издания Rakyatku News, Воеводина ради свадьбы с королём приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.
RT на русском04:18
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Общество
Бутина подала прошение о переводе на общий режим из одиночной камеры
Россиянка Мария Бутина, находящаяся в тюрьме в пригороде Вашингтона, подала в американский суд прошение о переводе ее на общий режим содержания из одиночной камеры.
Обновлено в 17:27
Транспорт
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Ситуация с заторами на дорогах Москвы ухудшилась, автомобильные пробки в вечерний час пик вторника оцениваются в девять баллов из десяти возможных.
Обновлено в 16:50
Общество
Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт
Обновлено в 15:59
Общество
Оскверненные памятник и могилу Канта в Калининграде очистили от краски
Памятник и могила немецкого философа Иммануила Канта в Калининграде, оскверненные неизвестными, очистили от краски.
Обновлено в 15:57
Общество
Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 14:59
Общество
Пермский чиновник посоветовал отменить концерт группы IC3PEAK
Арт-директор бара в Перми, в котором должно пройти выступление группы IC3PEAK, Давид Шелтер утверждает, что городские власти якобы рекомендовали отменить концерт ввиду суицидальной направленности песен коллектива.
Обновлено в 16:08
Общество
В Египте обнаружили восемь загадочных мумий в цветных саркофагах
В Египте недалеко от Каира в районе Дахшур археологи нашли восемь саркофагов из известняка с хорошо сохранившимися мумиями, которые были помещены в дополнительные цветные внутренние саркофаги.
Обновлено в 17:23
Общество
Минэкономразвития назначило нового директора Кадастровой палаты
Директором Кадастровой палаты Росреестра стал Парвиз Тухтасунов, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, поступившем в РБК.
Обновлено в 14:54
Транспорт
Минтранс посоветовал использовать желтую разметку для разделения полос
Минтранс рекомендовал использовать желтую разметку для обозначений линий, разделяющих встречные полосы движения на дорогах.
Обновлено в 15:29
Общество
Песни Элджея носят антиобщественное содержание, считают в Якутии
В министерстве по физической культуре и спорту Якутии считают, что песни рэпера Элджея, который ранее отменил выступление в Якутске, носят антиобщественное содержание и могут привести к удару по моральным и нравственным ценностям общества.
Обновлено в 12:32
Здоровье
В России решили наказать клинику за женское обрезание
Агентству городских новостей «Москва» в клинике сообщили, что якобы не делают женское обрезание несовершеннолетним, а взрослым оно проводится по медицинским показаниям и частично.
Обновлено в 16:13
Общество
ФСО предупредила о новом этапе учений в районе Кремля
"Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.
Обновлено в 13:54
Общество
Большинство россиян поддержали повышение возраста для покупки алкоголя
Большинство россиян (78%) поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Против выступает 21% респондентов.
Обновлено в 15:57
Общество
ЕСПЧ вновь признал незаконными запреты гей-парадов в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь пришел к выводу, что в России незаконно запрещают проведение гей-парадов и призвал власти страны устранить нарушения.
Обновлено в 11:29
Общество
ВС РФ разрешил шпионскую технику в личных целях
Суд разъяснил ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), призвав исключить случаи необоснованного привлечения к ответственности.
Обновлено в 15:04