Общество
Россиянка Ольга Воеводина, победительница конкурса "Мисс Москва – 2015", вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Свадьба, устроенная в подмосковной Барвихе, была роскошной, устроенной по мусульманским обычаям – без спиртных напитков, с халяльной едой. Королю 49 лет, передает Life.ru.
Вести.Ruвчера в 19:40
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Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки
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Транспорт
Беспилотные автомобили в России получат знак «Автономное вождение»
Специальный знак — литеру «А», означающий «Автономное вождение» — получат беспилотные автомобили на время правительственного эксперимента по тестированию.
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В Якутске отменили концерт рэпера Элджея
Концерт рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) отменили в Якутске.
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Снег и гололедица ожидают москвичей 27 ноября
Снег и гололедица ожидаются в Москве во вторник, 27 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что, согласно опросу, две трети россиян готовы переехать ради работы.
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Якутского чиновника уволят за банкет на 1 млн рублей
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Большинство россиян считают, что в стране необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
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Медведи Московского зоопарка впали в спячку
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Роскомнадзор возбудил дело против компании Google
Google проигнорировал требования Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Газету.Ru".
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Туристы назвали самые раздражающие качества попутчиков в поездках
Больше всего российских туристов в поездках раздражают неряшливые, неблагодарные и необязательные попутчики.
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Утверждена Стратегия развития санаторно-курортного комплекса
Распоряжение от 26 ноября 2018 года №2581-р подготовлено Минздравом в соответствии с поручениями Президента России по итогам заседания президиума Госсовета о повышении инвестиционной привлекательности российских курортов 26 августа 2016 года (№Пр-1817 от 19 сентября 2016 года, подпункт «а» пункта 1).Подписанным распоряжением утверждена Стратегия развития санаторно-курортного комплекса.
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