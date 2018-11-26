Россиянка Ольга Воеводина, победительница конкурса "Мисс Москва – 2015", вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Свадьба, устроенная в подмосковной Барвихе, была роскошной, устроенной по мусульманским обычаям – без спиртных напитков, с халяльной едой. Королю 49 лет, передает Life.ru.

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