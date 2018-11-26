Общество

Король Малайзии женился на победительнице конкурса «Мисс Москва»
Вести.Ru
вчера в 19:40

Россиянка Ольга Воеводина, победительница конкурса "Мисс Москва – 2015", вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Свадьба, устроенная в подмосковной Барвихе, была роскошной, устроенной по мусульманским обычаям – без спиртных напитков, с халяльной едой. Королю 49 лет, передает Life.ru.
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СМИ сообщили о свадьбе короля Малайзии и «мисс Москва — 2015»

RT на русскомвчера в 22:29

СМИ сообщили о свадьбе короля Малайзии и «Мисс Москва — 2015»

РИА Новостивчера в 21:08

Король Малайзии женился на победительнице конкурса «Мисс Москва»

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Комсомольская правдавчера в 17:20

«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии

Life.ruвчера в 15:31

Король Малайзии женился на «Мисс Москва – 2015»

Известиявчера в 12:49

«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии

Lenta.ruвчера в 12:12
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