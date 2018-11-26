Общество
Россиянка Ольга Воеводина, победительница конкурса "Мисс Москва – 2015", вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Свадьба, устроенная в подмосковной Барвихе, была роскошной, устроенной по мусульманским обычаям – без спиртных напитков, с халяльной едой. Королю 49 лет, передает Life.ru.
Вести.Ruвчера в 19:40
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Россияне поддержали идею продажи алкоголя с 21 года
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Снег и гололедица ожидают москвичей 27 ноября
Снег и гололедица ожидаются в Москве во вторник, 27 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Детский сад на 300 мест, украшенный стеклянной башней с часами, построят на юге Москвы в жилом комплексе "ЗИЛАРТ".
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