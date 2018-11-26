Султан Мухамад V Фарис выбрал себе в жены россиянку Оксану Воеводину, победительницу конкурса «Мисс Москвы -2015». Бракосочетание состоялось 22 ноября в комплексе «BARVIKHA CONCERT HALL» в поселке Барвиха на знаменитой Рублевке.

с чего всё началось

Свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной состоялась в российской столице. Об этом сообщает портал Islam News. Церемония бракосочетания прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в четверг, 22 ноября.

Транспорт Транспорт Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разделительные полосы на автотрассах в более заметный желтый цвет, сообщили "Известиям" в ведомстве.

Общество Общество Якутского чиновника уволят за банкет на 1 млн рублей

Транспорт Транспорт Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу Чтобы попасть от смотровой площадки на Вороьевых горах до спорткомплекса "Лужники", на машине требовалось около 20 минут, а на канатной дороге можно доехать за пять минут У новой канатной дороги - три функции: туристическая, прогулочная и спортивная.

Общество Общество Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.

Общество Общество Роскомнадзор рассмотрит дело в отношении Google 11 декабря Административное дело в отношении Google будет рассмотрено Роскомнадзором 11 декабря, на его рассмотрение ведомство пригласило представителей компании, сообщил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Транспорт Транспорт Москва начнёт эксплуатацию беспилотных авто с 1 декабря

Общество Общество Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России Ранее сообщалось, что по итогам исследования российских регионов в 2017 год титул самого "трезвого" региона также сохранила Чечня.

Здоровье Здоровье В Кировской области врачей поощряют за снижение смертности По словам Васильева, в регионе введена система поощрения для участковых врачей.

Общество Общество В Петербурге умер дирижер Станислав Горковенко Дирижер Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга Станислав Горковенко скончался на 81-м году жизни.

Общество Общество Петербуржцы защитили парк Интернационалистов от застройки Ранее жители неоднократно выходили на массовые акции против застройки зеленой зоны у парка Интернационалистов, выступая против появления там ТРК площадью 19 тыс. га, а также пытались инициировать общегородской референдум по этому вопросу, однако городской парламент в этом им отказал.

Общество Общество Спасшему из пожара сестер и брата мальчику дали российское гражданство Девятилетний мальчик, вынесший из горящего дома в Рязанской области трех сестер и брата, получил российское гражданство, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Общество Общество «Росконтроль» назвал пять худших колбасных сыров

Общество Общество Прощание с Бертолуччи пройдёт во дворце на Капитолийском холме в Риме Церемония прощания с итальянским режиссёром Бернардо Бертолуччи состоится 27 ноября во Дворце сенаторов на Капитолийском холме в Риме.

Погода Погода Скачок атмосферного давления ожидается в Москве к концу недели Скачок атмосферного давления прогнозируется в Москве в ближайшую пятницу, сообщает Гидрометцентр.