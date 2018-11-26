Общество

Король Малайзии женился на «Мисс Москва – 2015»
Известия
12:49

Свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной состоялась в российской столице. Об этом сообщает портал Islam News. Церемония бракосочетания прошла в концертном зале Barvikha Concert Hall в четверг, 22 ноября.
Известия12:49
с чего всё началось

«Мисс Москвы» Оксана Воеводина вышла замуж за мусульманского монарха

Султан Мухамад V Фарис выбрал себе в жены россиянку Оксану Воеводину, победительницу конкурса «Мисс Москвы -2015». Бракосочетание состоялось 22 ноября в комплексе «BARVIKHA CONCERT HALL» в поселке Барвиха на знаменитой Рублевке.
IslamNews23 ноября в 06:44

Подробнее о событии

«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии

РЕН ТВ16:24

«Мисс Москва» сыграла свадьбу с королем Малайзии в российской столице

ФАН16:23

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии

Московский Комсомолец15:59

«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии

Life.ru15:31

«Мисс Москва» и король Малайзии поженились

Вечерняя Москва14:09

Король Малайзии женился на «Мисс Москва – 2015»

Известия12:49

«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии

Lenta.ru12:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Транспорт

Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки

Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разделительные полосы на автотрассах в более заметный желтый цвет, сообщили "Известиям" в ведомстве.
Обновлено в 16:36
Общество

Якутского чиновника уволят за банкет на 1 млн рублей

Обновлено в 16:03
Транспорт

Собянин открыл первую в Москве канатную дорогу

Чтобы попасть от смотровой площадки на Вороьевых горах до спорткомплекса "Лужники", на машине требовалось около 20 минут, а на канатной дороге можно доехать за пять минут У новой канатной дороги - три функции: туристическая, прогулочная и спортивная.
Обновлено в 15:06
Общество

Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.
Обновлено в 16:12
Общество

Роскомнадзор рассмотрит дело в отношении Google 11 декабря

Административное дело в отношении Google будет рассмотрено Роскомнадзором 11 декабря, на его рассмотрение ведомство пригласило представителей компании, сообщил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Обновлено в 14:58
Транспорт

Москва начнёт эксплуатацию беспилотных авто с 1 декабря

Обновлено в 16:29
Общество

Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России

Ранее сообщалось, что по итогам исследования российских регионов в 2017 год титул самого "трезвого" региона также сохранила Чечня.
Обновлено в 15:54
Здоровье

В Кировской области врачей поощряют за снижение смертности

По словам Васильева, в регионе введена система поощрения для участковых врачей.
Обновлено в 12:38
Общество

В Петербурге умер дирижер Станислав Горковенко

Дирижер Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга Станислав Горковенко скончался на 81-м году жизни.
Обновлено в 13:58
Общество

Петербуржцы защитили парк Интернационалистов от застройки

Ранее жители неоднократно выходили на массовые акции против застройки зеленой зоны у парка Интернационалистов, выступая против появления там ТРК площадью 19 тыс. га, а также пытались инициировать общегородской референдум по этому вопросу, однако городской парламент в этом им отказал.
Обновлено в 16:04
Общество

Спасшему из пожара сестер и брата мальчику дали российское гражданство

Девятилетний мальчик, вынесший из горящего дома в Рязанской области трех сестер и брата, получил российское гражданство, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 13:36
Общество

«Росконтроль» назвал пять худших колбасных сыров

Обновлено в 15:20
Общество

Прощание с Бертолуччи пройдёт во дворце на Капитолийском холме в Риме

Церемония прощания с итальянским режиссёром Бернардо Бертолуччи состоится 27 ноября во Дворце сенаторов на Капитолийском холме в Риме.
Обновлено в 15:21
Погода

Скачок атмосферного давления ожидается в Москве к концу недели

Скачок атмосферного давления прогнозируется в Москве в ближайшую пятницу, сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 15:07
Общество

Меланья Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству

Первая леди США Меланья Трамп показала в Twitter, как к празднику украшен Белый дом.
Обновлено в 16:20
ещё по теме
Мисс Москва
Ежегодный конкурс красоты для жительниц города Москвы и Московской области в возрасте от 15 до 25 лет. Проводится с 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное